Заливное "Морской коктейль": простая альтернатива холодцу
На приготовление традиционного студня уходит очень много времени, ведь мясо нужно отваривать довольно долго. Но существует гораздо более простая альтернатива – заливное "Морской коктейль". Это изысканное и легкое блюдо из морепродуктов. В ней совсем мало жира и такой деликатес не нуждается в длительной термической обработке.
Идея опубликована на странице recepty_przepisy в Instagram.
Заливное "Морской коктейль"
рыбный бульон – 500 г
морской коктейль – 100 г
перепелиные яйца – 7 шт
желантин – 15 г
холодная вода – 60 г
ломтики лайма/лимона
Способ приготовления:
1. Желантин залить водой и оставить набухнуть.
2. К рыбному бульону с солью, перцессом и чесноком добавить желатин.
3. Вымешать до полного растворения.
4. В три креманка выложить морской коктейль, перепелиные яйца, кусочки лайма, зелень.
5. Залить на 1/3 бульоном и поставить в холодильник, чтобы застыл.
6. Вылить оставшийся бульон.
7. Снова поместить в холодильник до полного застывания.
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