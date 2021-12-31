Заливное 'Морской коктейль': простая альтернатива холодцу

На приготовление традиционного студня уходит очень много времени, ведь мясо нужно отваривать довольно долго. Но существует гораздо более простая альтернатива – заливное "Морской коктейль". Это изысканное и легкое блюдо из морепродуктов. В ней совсем мало жира и такой деликатес не нуждается в длительной термической обработке.

Идея опубликована на странице recepty_przepisy в Instagram.

Заливное "Морской коктейль"

рыбный бульон – 500 г

морской коктейль – 100 г

перепелиные яйца – 7 шт

желантин – 15 г

холодная вода – 60 г

ломтики лайма/лимона

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Способ приготовления:

1. Желантин залить водой и оставить набухнуть.

2. К рыбному бульону с солью, перцессом и чесноком добавить желатин.

3. Вымешать до полного растворения.

4. В три креманка выложить морской коктейль, перепелиные яйца, кусочки лайма, зелень.

5. Залить на 1/3 бульоном и поставить в холодильник, чтобы застыл.

6. Вылить оставшийся бульон.

7. Снова поместить в холодильник до полного застывания.

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