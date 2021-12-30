Заливное с ветчиной и маринованными огурцами: необычный рецепт и подача привычного блюда
Заливное – сытное, вкусное блюдо, основой которого является мясо и овощи. Готовится оно не просто, но если все сделать правильно – сварить мясо, получите великолепный вариант праздничного блюда.
Классический холодец готовят из свинины, добавляют кости, а также куриное мясо, морковь, чеснок, лук и специи. Но если вам привычный проелся, можно блюдо приготовить по-новому, например, с ветчиной, яйцами и маринованными огурцами, рецепт необычного блюда был опубликован в Telegram-канале " Салаты | Лучшие рецепты".
Ингредиенты:
Ветчина – 100 г
Яйца – 1 шт.
Маринованные огурцы –2 шт.
Желатин – 12 г
Бульон – 200 мл.
Майонез – 100 г
Кетчуп – 1 ст. л.
Петрушка – 1/3 пучка
Способ приготовления:
1. Замочите желатин в бульоне.
2. Затем "распустите" желатин, нагрев его в микроволновке.
3. Добавьте к желатину майонез и перемешайте.
4. Готовую массу разделите на 2 части.
5. Измельчите петрушку и добавьте в одну часть, а во вторую добавьте кетчуп.
6. Ветчину порежьте на кубики, огурец и яйцо кружочками.
7. Подходящую для этого блюда посуду застелите пищевой пленкой и вылейте майонезно-желатиновую массу с зеленью и отправьте в холодильник на 30 минут.
8. Сверху выложите ветчину, маринованный огурец и яйца.
9. Затем залейте все смесью майонеза, кетчупа, желатина и отправьте в холодильник до полного застывания.
10. Готовое заливное переверните на плоскую тарелку, снимите пищевую пленку и украсьте порезанными солеными огурцами.
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