Заливное с ветчиной и маринованными огурцами: необычный рецепт и подача привычного блюда

Заливное – сытное, вкусное блюдо, основой которого является мясо и овощи. Готовится оно не просто, но если все сделать правильно – сварить мясо, получите великолепный вариант праздничного блюда.

Классический холодец готовят из свинины, добавляют кости, а также куриное мясо, морковь, чеснок, лук и специи. Но если вам привычный проелся, можно блюдо приготовить по-новому, например, с ветчиной, яйцами и маринованными огурцами, рецепт необычного блюда был опубликован в Telegram-канале " Салаты | Лучшие рецепты".

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Ингредиенты:

Ветчина – 100 г

Яйца – 1 шт.

Маринованные огурцы –2 шт.

Желатин – 12 г

Бульон – 200 мл.

Майонез – 100 г

Кетчуп – 1 ст. л.

Петрушка – 1/3 пучка

Способ приготовления:

1. Замочите желатин в бульоне.

2. Затем "распустите" желатин, нагрев его в микроволновке.

3. Добавьте к желатину майонез и перемешайте.

4. Готовую массу разделите на 2 части.

5. Измельчите петрушку и добавьте в одну часть, а во вторую добавьте кетчуп.

6. Ветчину порежьте на кубики, огурец и яйцо кружочками.

7. Подходящую для этого блюда посуду застелите пищевой пленкой и вылейте майонезно-желатиновую массу с зеленью и отправьте в холодильник на 30 минут.

8. Сверху выложите ветчину, маринованный огурец и яйца.

9. Затем залейте все смесью майонеза, кетчупа, желатина и отправьте в холодильник до полного застывания.

10. Готовое заливное переверните на плоскую тарелку, снимите пищевую пленку и украсьте порезанными солеными огурцами.

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