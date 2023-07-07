Заливной пирог с черникой отличается особой нежной текстурой. Готовится десерт на основе простейшего песочного теста и воздушной сметанной заливки, которая удачно сочетается с сочной черникой.

Фудблогер Ирина Задолинная (zadolynnairyna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с черникой.

Ингредиенты:

черника – 1,5 стекла

сахар – 4-6 ст. л.

Тесто:

мука – 2 ст.

масло – 200 г

сахар – 2-3 ст. л.

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ванильный сахар

желток – 1 шт

соль – щепотка

Заливка:

сметана – 200 г

яйца – 2 шт

сахар – 2-3 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать между собой сухие ингредиенты, добавить порезанное кусочками холодное масло и перетереть все до состояния крошки.

2. К крошке добавить желток и замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 минут.

3. Как пройдет отведенное время, выложить тесто в форму, формируя бортики. Выпекать при температуре 190 градусов 10-12 минут.

4. Смешать чернику и сахар. Выложить на дно печеного теста.

5. Для заливки нужно смешать между собой все ингредиенты венчиком. Залить полученной массой пирог.

6. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!

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