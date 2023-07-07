Заливной пирог с черникой: вкуснейшая выпечка к чаю
Заливной пирог с черникой отличается особой нежной текстурой. Готовится десерт на основе простейшего песочного теста и воздушной сметанной заливки, которая удачно сочетается с сочной черникой.
Фудблогер Ирина Задолинная (zadolynnairyna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с черникой.
Ингредиенты:
- черника – 1,5 стекла
- сахар – 4-6 ст. л.
Тесто:
- мука – 2 ст.
- масло – 200 г
- сахар – 2-3 ст. л.
- ванильный сахар
- желток – 1 шт
- соль – щепотка
Заливка:
- сметана – 200 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 2-3 ст. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать между собой сухие ингредиенты, добавить порезанное кусочками холодное масло и перетереть все до состояния крошки.
2. К крошке добавить желток и замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 минут.
3. Как пройдет отведенное время, выложить тесто в форму, формируя бортики. Выпекать при температуре 190 градусов 10-12 минут.
4. Смешать чернику и сахар. Выложить на дно печеного теста.
5. Для заливки нужно смешать между собой все ингредиенты венчиком. Залить полученной массой пирог.
6. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!
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