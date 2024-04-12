Домашние пироги можно готовить с разными начинками и на разном тесте. Если вы хотите приготовить заливной пирог, важно – сделать правильно тесто. Для начинки подойдет жареная капуста, грибы, рыба, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с капустой, который очень быстро готовится.

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Ингредиенты:

Начинка:

1 средняя луковица

1 морковь

капуста белокочанная (половинка целой)

3 ст. л. томатной пасты

1 молодая луковица

кипяток

соль, перец по вкусу

Для теста:

3 яйца

200 мл кефира

100 г сметаны

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителю

1 ч. л. соли

кунжут

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук кубиком, морковь трем на крупной терке, а капусту шинкуем.

2. На разогретую сковороду налейте каплю оливкового масла и выложите лук, жарьте 2-3 минуты. Добавьте морковь и жарьте 3-4 минуты. Добавьте капусту и тушите начинку под крышкой минут 7, далее добавьте томатную пасту, соль, перец, кипяток и молодой лук, тушите еще 5 минут.

3. Тесто: в миске смешайте яйца, кефир, сметану до однородности. Они должны быть комнатной температурой. В муку добавьте разрыхлитель и просеянную муку. Добавьте соль и снова все перемешайте до однородности.

4. В форму для выпечки, немного смазанную сливочным маслом, вылейте половину теста, выложите начинку и сверху снова вылейте тесто. Посыпьте семечками кунжута и отправьте выпекаться на 45 минут при 180 С.

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