Заливной пирог с капустой: рецепт самого простого блюда к супу и салату
Домашние пироги можно готовить с разными начинками и на разном тесте. Если вы хотите приготовить заливной пирог, важно – сделать правильно тесто. Для начинки подойдет жареная капуста, грибы, рыба, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с капустой, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
Начинка:
- 1 средняя луковица
- 1 морковь
- капуста белокочанная (половинка целой)
- 3 ст. л. томатной пасты
- 1 молодая луковица
- кипяток
- соль, перец по вкусу
Для теста:
- 3 яйца
- 200 мл кефира
- 100 г сметаны
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителю
- 1 ч. л. соли
- кунжут
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук кубиком, морковь трем на крупной терке, а капусту шинкуем.
2. На разогретую сковороду налейте каплю оливкового масла и выложите лук, жарьте 2-3 минуты. Добавьте морковь и жарьте 3-4 минуты. Добавьте капусту и тушите начинку под крышкой минут 7, далее добавьте томатную пасту, соль, перец, кипяток и молодой лук, тушите еще 5 минут.
3. Тесто: в миске смешайте яйца, кефир, сметану до однородности. Они должны быть комнатной температурой. В муку добавьте разрыхлитель и просеянную муку. Добавьте соль и снова все перемешайте до однородности.
4. В форму для выпечки, немного смазанную сливочным маслом, вылейте половину теста, выложите начинку и сверху снова вылейте тесто. Посыпьте семечками кунжута и отправьте выпекаться на 45 минут при 180 С.
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