Заливной пирог с капустой: рецепт самого простого блюда к супу и салату

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт пирога

Домашние пироги можно готовить с разными начинками и на разном тесте. Если вы хотите приготовить заливной пирог, важно – сделать правильно тесто. Для начинки подойдет жареная капуста, грибы, рыба, овощи.

Вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с капустой, который очень быстро готовится. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

Начинка:

  • 1 средняя луковица
  • 1 морковь
  • капуста белокочанная (половинка целой)
  • 3 ст. л. томатной пасты
  • 1 молодая луковица
  • кипяток
  •  соль, перец по вкусу

Для теста:

  • 3 яйца
  • 200 мл кефира
  • 100 г сметаны
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителю
  • 1 ч. л. соли
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. Нарежьте лук кубиком, морковь трем на крупной терке, а капусту шинкуем.

Морковь с луком

2. На разогретую сковороду налейте каплю оливкового масла и выложите лук, жарьте 2-3 минуты. Добавьте морковь и жарьте 3-4 минуты. Добавьте капусту и тушите начинку под крышкой минут 7, далее добавьте томатную пасту, соль, перец, кипяток и молодой лук, тушите еще 5 минут.  

Начинка для пирога

3. Тесто: в миске смешайте яйца, кефир, сметану до однородности. Они должны быть комнатной температурой. В муку добавьте разрыхлитель и просеянную муку. Добавьте соль и снова все перемешайте до однородности.

Тесто для блюда

4. В форму для выпечки, немного смазанную сливочным маслом, вылейте половину теста, выложите начинку и сверху снова вылейте тесто. Посыпьте семечками кунжута и отправьте выпекаться на 45 минут при 180 С.

Приготовление пирога

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