Заливной пирог с луком и яйцом: вкуснее, чем пицца и запеканки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пирог с начинкой

Заливной пирог – идеальное блюдо к супу, салатам и просто к чаю. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с вареными яйцами, зеленым луком, жареными грибами.

Домашний заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с зеленым луком и вареными яйцами.

Как приготовить заливной пирог
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Ингредиенты:

Для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • сметана 20% – 250 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • мука – 100 г
  • соль

Для начинки:

  • зеленый лук – 150 г
  • яйца вареные – 4 шт.
  • сыр – 100 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: нарежьте лук и вареные яйца. Натрите сыр. Все смешайте, добавьте сметану, специи и перемешайте.

Начинка для пирога

2. Готовим тесто: взбейте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем, соль и хорошо вымешайте.

Тесто для пирога

3. В форму вылейте половину теста, хорошо распределите и выложите начинку и сверху полейте тестом.

Приготовление блюда

4. Выпекайте 45 минут при 180 С.

Готовый пирог

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