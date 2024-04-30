Заливной пирог – идеальное блюдо к супу, салатам и просто к чаю. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с вареными яйцами, зеленым луком, жареными грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с зеленым луком и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 3 шт.

сметана 20% – 250 г

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

мука – 100 г

соль

Для начинки:

зеленый лук – 150 г

яйца вареные – 4 шт.

сыр – 100 г

сметана – 1 ст. л.

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: нарежьте лук и вареные яйца. Натрите сыр. Все смешайте, добавьте сметану, специи и перемешайте.

2. Готовим тесто: взбейте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем, соль и хорошо вымешайте.

3. В форму вылейте половину теста, хорошо распределите и выложите начинку и сверху полейте тестом.

4. Выпекайте 45 минут при 180 С.

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