Заливной пирог с луком и яйцом: вкуснее, чем пицца и запеканки
Заливной пирог – идеальное блюдо к супу, салатам и просто к чаю. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с вареными яйцами, зеленым луком, жареными грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с зеленым луком и вареными яйцами.
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Ингредиенты:
Для теста:
- яйца – 3 шт.
- сметана 20% – 250 г
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- мука – 100 г
- соль
Для начинки:
- зеленый лук – 150 г
- яйца вареные – 4 шт.
- сыр – 100 г
- сметана – 1 ст. л.
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: нарежьте лук и вареные яйца. Натрите сыр. Все смешайте, добавьте сметану, специи и перемешайте.
2. Готовим тесто: взбейте яйца со сметаной, добавьте муку с разрыхлителем, соль и хорошо вымешайте.
3. В форму вылейте половину теста, хорошо распределите и выложите начинку и сверху полейте тестом.
4. Выпекайте 45 минут при 180 С.
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