Заливной пирог – это отличная альтернатива пирогам, пирожкам и даже хлебу. Его можно готовить с разными начинками – солеными и сладкими, а также из любого теста.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом заливного пирога со шпинатом, яйцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

Тесто:

кефир – 400 мл

мука – 280 г

яйца – 2 шт

масло сливочное – 100 г

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сахар – 1 ст. л.

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

Начинка:

шпинат свежий – 300 г

яйца вареные – 4 шт

лук зеленый – 100 г

горчица в зернах – 2 ч. л.

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить начинку. Для этого измельчить шпинат, зеленый лук, отварить и порезать яйца кубиками.

2. На сковороде разогреть кусочек сливочного масла. Насыпать лук и шпинат. Готовить на слабом огне к уменьшению массы в обьеме.

3. Добавить яйца, соль и горчицу. Перемешать. Начинка готова.

4. Для приготовления теста следует взбить миксером яйца с солью и сахаром до однородности.

5. Добавить кефир, перемешать.

6. Добавить мягкое сливочное масло, перемешать миксером.

7. Постепенно добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.

8. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Вылить половину теста, выложить начинку и вылить оставшееся тесто. Сверху посыпать пирог кунжутом.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут. Готово!

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