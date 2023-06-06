Заливной пирог с начинкой вместо хлеба: как приготовить перекус
Заливной пирог – это отличная альтернатива пирогам, пирожкам и даже хлебу. Его можно готовить с разными начинками – солеными и сладкими, а также из любого теста.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом заливного пирога со шпинатом, яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
Тесто:
- кефир – 400 мл
- мука – 280 г
- яйца – 2 шт
- масло сливочное – 100 г
- сахар – 1 ст. л.
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
Начинка:
- шпинат свежий – 300 г
- яйца вареные – 4 шт
- лук зеленый – 100 г
- горчица в зернах – 2 ч. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно приготовить начинку. Для этого измельчить шпинат, зеленый лук, отварить и порезать яйца кубиками.
2. На сковороде разогреть кусочек сливочного масла. Насыпать лук и шпинат. Готовить на слабом огне к уменьшению массы в обьеме.
3. Добавить яйца, соль и горчицу. Перемешать. Начинка готова.
4. Для приготовления теста следует взбить миксером яйца с солью и сахаром до однородности.
5. Добавить кефир, перемешать.
6. Добавить мягкое сливочное масло, перемешать миксером.
7. Постепенно добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.
8. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Вылить половину теста, выложить начинку и вылить оставшееся тесто. Сверху посыпать пирог кунжутом.
9. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут. Готово!
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