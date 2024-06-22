Заливной пирог с вишнями: простой рецепт, с которым справятся все
Заливной пирог – один из самых простых видов выпечки. Для приготовления этого десерта можно использовать любые любимые фрукты или ягоды и можно быть уверенным, что пирог получится просто непревзойденным.
Фудблогер Анна Филь в Instagram опубликовала собственный рецепт приготовления заливного пирога. В качестве наполнителя она выбрала вишни, ведь скоро начнется их сезон.
Ингредиенты для теста на форму 20×26см
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло – 120 гр
- Мука – 380 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для заливки
- Яйца – 3 шт
- Сметана 18-20% – 200 гр
- Сахар – 100 гр
- Пудинг\крахмал\мука – 2 ст.л.
Дополнительные ингредиенты
- Вишни – 300 гр
Способ приготовления
1. К яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером до пышности.
2. Добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.
4. Готовим заливку. Соединяем все ингредиенты вместе и перемешиваем.
5. Распределяем по форме, выкладываем вишни, сверху заливаем заливкой.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 175° духовку примерно на 1 час.
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