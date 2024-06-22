Заливной пирог с вишнями: простой рецепт, с которым справятся все

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
66
Заливной пирог с вишнями: простой рецепт, с которым справятся все

Заливной пирог – один из самых простых видов выпечки. Для приготовления этого десерта можно использовать любые любимые фрукты или ягоды и можно быть уверенным, что пирог получится просто непревзойденным.

Фудблогер Анна Филь в Instagram опубликовала собственный рецепт приготовления заливного пирога. В качестве наполнителя она выбрала вишни, ведь скоро начнется их сезон.

Заливной пирог с вишнями: простой рецепт, с которым справятся все

Ингредиенты для теста на форму 20×26см

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 100 гр
  • Сливочное масло – 120 гр
  • Мука – 380 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для заливки

  • Яйца – 3 шт
  • Сметана 18-20% – 200 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Пудинг\крахмал\мука – 2 ст.л.

Дополнительные ингредиенты

  • Вишни – 300 гр

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером до пышности.

Заливной пирог с вишнями: простой рецепт, с которым справятся все

2. Добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

Заливной пирог с вишнями: простой рецепт, с которым справятся все

4. Готовим заливку. Соединяем все ингредиенты вместе и перемешиваем.

5. Распределяем по форме, выкладываем вишни, сверху заливаем заливкой.

Заливной пирог с вишнями: простой рецепт, с которым справятся все

6. Отправляем в предварительно разогретую до 175° духовку примерно на 1 час.

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