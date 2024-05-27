Заливной пирог с ягодами: рецепт изысканной выпечки к чаю
Летом пироги и торты лучше всего готовить с сезонными ягодами. Тесто лучше готовить или песочное или жидкое, а еще можно использовать готовое слоеное.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом ягодного пирога на жидком тесте, который выпекается в духовке 45 минут.
Ингредиенты:
- Вишня – 750 г
- Сахар – 200 г
- Мука – 150 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Яйца – 3 шт.
- Растопленное сливочное масло – 60 г
- Сливки 10% – 200 мл
Способ приготовления:
1. Вишню промойте, удалите косточки и обсушите. Добавьте сахар и перемешайте.
2. Оставшиеся 150 г сахара смешайте с мукой и ванильным сахаром. В центре сухих ингредиентов сделайте углубление и разбейте в него яйца. Смешайте все ингредиенты до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло и сливки, перемешайте до однородности.
3. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпать мукой. В форму выложите ягоды. Вылейте тесто на вишню.
4. Выпекайте при температуре 200°C в течение 40-45 минут до золотистого цвета, готовность теста проверяйте зубочисткой (тесто готово, когда на зубочистке ничего не прилипает).
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой!
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