Заливной пирог с ягодами: рецепт изысканной выпечки к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Ягодный пирог

Летом пироги и торты лучше всего готовить с сезонными ягодами. Тесто лучше готовить или песочное или жидкое, а еще можно использовать готовое слоеное. 

Простой ягодный пирог к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ягодного пирога на жидком тесте, который выпекается в духовке 45 минут. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • Вишня – 750 г
  • Сахар – 200 г
  • Мука – 150 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Яйца – 3 шт. 
  • Растопленное сливочное масло – 60 г
  • Сливки 10% – 200 мл

Способ приготовления: 

1. Вишню промойте, удалите косточки и обсушите. Добавьте сахар и перемешайте. 

Вишня с сахаром

2. Оставшиеся 150 г сахара смешайте с мукой и ванильным сахаром. В центре сухих ингредиентов сделайте углубление и разбейте в него яйца. Смешайте все ингредиенты до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло и сливки, перемешайте до однородности.

Тесто для пирога

3. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпать мукой. В форму выложите ягоды. Вылейте тесто на вишню.

Приготовление пирога с вишнями

4. Выпекайте при температуре 200°C в течение 40-45 минут до золотистого цвета, готовность теста проверяйте зубочисткой (тесто готово, когда на зубочистке ничего не прилипает).

Сколько выпекать пирог

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой!

Готовый пирог

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