Заливной пирог с зеленым луком и яйцами: идеально к супам и салатам
Заливной пирог – идеальное дополнение к супам, салатам. Готовят их практически всегда на жидком тесте, а для начинки можно использовать: зеленый лук, яйца, рыбу, мясо, грибы, сыр.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусного, домашнего пирога с луком и вареными яйцами. Рецепт блюда был опубликован в кулинарном блоге "Jemmsoul" в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 250 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Мука – 100 г
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Зеленый лук – пучок
- Яйца варенные – 4 шт.
- Сыр – 100 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для теста: взбейте яйца, добавьте сметану, разрыхлитель, муку, соль и хорошо взбейте венчиком, оставьте постоять.
2. Для начинки: отварите, очистите яйца, нарежьте их вместе с луком, добавьте натертый сыр, соль, ложку сметаны и перемешайте.
3. В форму вылейте половину теста, сверху начинку и залейте поверх оставшимся тестом.
4. Выпекайте 20-30 минут при 180 С.
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