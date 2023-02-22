Заливной пирог – идеальное дополнение к супам, салатам. Готовят их практически всегда на жидком тесте, а для начинки можно использовать: зеленый лук, яйца, рыбу, мясо, грибы, сыр.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусного, домашнего пирога с луком и вареными яйцами. Рецепт блюда был опубликован в кулинарном блоге "Jemmsoul" в Instagram.

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Ингредиенты:

Для теста:

Яйца – 3 шт.

Сметана – 250 г

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Мука – 100 г

Соль – щепотка

Для начинки:

Зеленый лук – пучок

Яйца варенные – 4 шт.

Сыр – 100 г

Сметана – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для теста: взбейте яйца, добавьте сметану, разрыхлитель, муку, соль и хорошо взбейте венчиком, оставьте постоять.

2. Для начинки: отварите, очистите яйца, нарежьте их вместе с луком, добавьте натертый сыр, соль, ложку сметаны и перемешайте.

3. В форму вылейте половину теста, сверху начинку и залейте поверх оставшимся тестом.

4. Выпекайте 20-30 минут при 180 С.

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