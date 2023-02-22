Заливной пирог с зеленым луком и яйцами: идеально к супам и салатам

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт заливного пирога

Заливной пирог – идеальное дополнение к супам, салатам. Готовят их практически всегда на жидком тесте, а для начинки можно использовать: зеленый лук, яйца, рыбу, мясо, грибы, сыр. 

Вкусный домашний пирог с соленой начинкой

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусного, домашнего пирога с луком и вареными яйцами. Рецепт блюда был опубликован в кулинарном блоге "Jemmsoul" в Instagram

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 250 г
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • Мука – 100 г
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Зеленый лук – пучок
  • Яйца варенные – 4 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для теста: взбейте яйца, добавьте сметану, разрыхлитель, муку, соль и хорошо взбейте венчиком, оставьте постоять.

Тесто для пирога 

2. Для начинки: отварите, очистите яйца, нарежьте их вместе с луком, добавьте натертый сыр, соль, ложку сметаны и перемешайте. 

Начинка для вкусного заливного пирога

3. В форму вылейте половину теста, сверху начинку и залейте поверх оставшимся тестом.

Приготовление пирога

4. Выпекайте 20-30 минут при 180 С. 

Готовый пирог

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