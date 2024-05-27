Заливной пирог с зеленым луком: вкуснее, чем пицца и запеканки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Элементарный заливной пирог

Домашние заливные пироги можно готовить с разными начинками, начиная с сыра, заканчивая рыбой, рыбными консервами, зеленью, зеленым луком и вареными яйцами.

Как правильно приготовить заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении заливного пирога с зеленым луком и твердым сыром. 

Вкусный заливной пирог
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Ингредиенты: 

  • лук – пучок 
  • сыр твердый 
  • соль – щепотка 
  • сахар – щепотка 
  • масло растительное – 2 ст. л. 
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • яйца – 1 шт. 
  • мука – 180 г
  • кефир 

Способ приготовления:

1. Нарежьте пучок зеленого лука, натрите твердый сыр, перемешайте.

Начинка для пирога

2. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте щепотку сахара и соли, влейте кефир, 1 яйцо, 2 ст. л. масла и добавьте смесь из лука и сыра. Перемешайте тесто и вылейте в форму.

Приготовление теста

3. Готовьте пирог в духовке при 180 С.

Пирог с начинкой

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