Домашние заливные пироги можно готовить с разными начинками, начиная с сыра, заканчивая рыбой, рыбными консервами, зеленью, зеленым луком и вареными яйцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении заливного пирога с зеленым луком и твердым сыром.

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Ингредиенты:

лук – пучок

сыр твердый

соль – щепотка

сахар – щепотка

масло растительное – 2 ст. л.

разрыхлитель – 2 ч. л.

яйца – 1 шт.

мука – 180 г

кефир

Способ приготовления:

1. Нарежьте пучок зеленого лука, натрите твердый сыр, перемешайте.

2. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте щепотку сахара и соли, влейте кефир, 1 яйцо, 2 ст. л. масла и добавьте смесь из лука и сыра. Перемешайте тесто и вылейте в форму.

3. Готовьте пирог в духовке при 180 С.

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