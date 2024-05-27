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Заливной пирог с зеленым луком: вкуснее, чем пицца и запеканки
Домашние заливные пироги можно готовить с разными начинками, начиная с сыра, заканчивая рыбой, рыбными консервами, зеленью, зеленым луком и вареными яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении заливного пирога с зеленым луком и твердым сыром.
Ингредиенты:
- лук – пучок
- сыр твердый
- соль – щепотка
- сахар – щепотка
- масло растительное – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- яйца – 1 шт.
- мука – 180 г
- кефир
Способ приготовления:
1. Нарежьте пучок зеленого лука, натрите твердый сыр, перемешайте.
2. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте щепотку сахара и соли, влейте кефир, 1 яйцо, 2 ст. л. масла и добавьте смесь из лука и сыра. Перемешайте тесто и вылейте в форму.
3. Готовьте пирог в духовке при 180 С.
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