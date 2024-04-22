Заливной пирог с зеленым луком, яйцами и плавленным сыром: рецепт идеального блюда к супу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог с начинкой

Заливные пироги можно готовить с разными начинками, как с солеными, так и со сладкими. Но, при этом основа любого заливного пирога – тесто, для приготовления которого нужно взять лучше всего сметану.

Домашний заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога, с плавленным сыром, вареными яйцами и зеленым луком. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 300 г сметаны 15%
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 120-130 г муки
  • 10 г разрыхлителя

Начинка:

  • банка тунца (185 г)
  • 2 вареных яйца
  • 2 плавленых сырка 
  • зеленый лук
  • 1/4 ч. л. соли, перец

Способ приготовления: 

1. Тесто: в сметану добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, и добавьте жидкую часть и замесите однородное тесто.

Приготовления теста

2. Начинка: из тунца слейте масло или рассол, разомните вилкой, добавьте натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, нарезанный зеленый лук. Добавьте перец, соль и перемешайте. 

Начинка для пирога

4. В смазанную растительным маслом форму вылейте половину теста, выложите равномерно начинку, залейте остатками теста и разровняйте.

Приготовление пирога

Посыпьте кунжутом и запекайте пирог 40-45 минут при температуре 180 С.

Готовый пирог

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