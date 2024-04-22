Заливные пироги можно готовить с разными начинками, как с солеными, так и со сладкими. Но, при этом основа любого заливного пирога – тесто, для приготовления которого нужно взять лучше всего сметану.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога, с плавленным сыром, вареными яйцами и зеленым луком.

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Ингредиенты:

300 г сметаны 15%

3 яйца

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

120-130 г муки

10 г разрыхлителя

Начинка:

банка тунца (185 г)

2 вареных яйца

2 плавленых сырка

зеленый лук

1/4 ч. л. соли, перец

Способ приготовления:

1. Тесто: в сметану добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, и добавьте жидкую часть и замесите однородное тесто.

2. Начинка: из тунца слейте масло или рассол, разомните вилкой, добавьте натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, нарезанный зеленый лук. Добавьте перец, соль и перемешайте.

4. В смазанную растительным маслом форму вылейте половину теста, выложите равномерно начинку, залейте остатками теста и разровняйте.

Посыпьте кунжутом и запекайте пирог 40-45 минут при температуре 180 С.

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