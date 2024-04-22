Заливной пирог с зеленым луком, яйцами и плавленным сыром: рецепт идеального блюда к супу
Заливные пироги можно готовить с разными начинками, как с солеными, так и со сладкими. Но, при этом основа любого заливного пирога – тесто, для приготовления которого нужно взять лучше всего сметану.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога, с плавленным сыром, вареными яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- 300 г сметаны 15%
- 3 яйца
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 120-130 г муки
- 10 г разрыхлителя
Начинка:
- банка тунца (185 г)
- 2 вареных яйца
- 2 плавленых сырка
- зеленый лук
- 1/4 ч. л. соли, перец
Способ приготовления:
1. Тесто: в сметану добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, и добавьте жидкую часть и замесите однородное тесто.
2. Начинка: из тунца слейте масло или рассол, разомните вилкой, добавьте натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, нарезанный зеленый лук. Добавьте перец, соль и перемешайте.
4. В смазанную растительным маслом форму вылейте половину теста, выложите равномерно начинку, залейте остатками теста и разровняйте.
Посыпьте кунжутом и запекайте пирог 40-45 минут при температуре 180 С.
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