Замороженный десерт из клубники и йогурта: стал вирусным в социальных сетях
Этот десерт заполонил все социальные сети. Все потому, что готовится он очень просто, ведь все компоненты необходимо соединить и поместить в морозильную камеру. Здесь нет сахара и очень калорийных продуктов, поэтому блюдо достаточно полезное. Может быть великолепной альтернативой магазинным конфетам.
Идея приготовления популярного десерта без выпечки из клубники и йогурта опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- клубника – 200 г
- белый натуральный йогурт – 2 ст.л.
- шоколад (белый/молочный) – 100 г.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Клубнику помыть и высушить бумажными полотенцами, нарезать мелким кубиком.
2. К клубнике добавить йогурт (он обязательно должен быть густым).
3. Выложить смесь с помощью ложки порционно на пергамент.
4. Отправить в морозильную камеру до полного застывания.
5. Шоколад растопить на водяной бане или импульсами по 15 секунд в микроволновке.
6. Добавить растительное масло и перемешать
5.Окунуть замороженную клубнику с йогуртом в шоколад, по желанию украсить.
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