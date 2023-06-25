Этот десерт заполонил все социальные сети. Все потому, что готовится он очень просто, ведь все компоненты необходимо соединить и поместить в морозильную камеру. Здесь нет сахара и очень калорийных продуктов, поэтому блюдо достаточно полезное. Может быть великолепной альтернативой магазинным конфетам.

Идея приготовления популярного десерта без выпечки из клубники и йогурта опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

клубника – 200 г

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белый натуральный йогурт – 2 ст.л.

шоколад (белый/молочный) – 100 г.

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Клубнику помыть и высушить бумажными полотенцами, нарезать мелким кубиком.

2. К клубнике добавить йогурт (он обязательно должен быть густым).

3. Выложить смесь с помощью ложки порционно на пергамент.

4. Отправить в морозильную камеру до полного застывания.

5. Шоколад растопить на водяной бане или импульсами по 15 секунд в микроволновке.

6. Добавить растительное масло и перемешать

5.Окунуть замороженную клубнику с йогуртом в шоколад, по желанию украсить.

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