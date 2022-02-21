Замороженный мед стал трендом TikTok: в сети забили тревогу из-за опасного 'десерта'

Блогеры в TikTok удивляют мир каждым следующим трендом. И одним из таких является замороженный мед. Продукт помещают в морозильную камеру, для того, чтобы масса застыла и ее можно было есть, как конфету. Но в том, безопасно ли употреблять такой десерт, нужно разобраться.

Об особенностях нового тренда рассказало американское издание Daily Mail.

Блогером, который основал такой тренд, стал Дэйв Ремирезм из Калифорнии (daveyrz). Парень замораживал мед в пластиковой бутылке с водой, чтобы образовать желеобразное вещество, которое можно выжать и укусить. Таким лайфхаком заинтересовалось очень большое количество людей.

Но диетолог из Лондона Алисия Купер (Alicia Cooper Nutrition) рекомендует не увлекаться таким десертом. Она рассказывает, что слишком большое количество сахара заставляет поджелудочную выделять большое количество инсулина – гормона, отвечающего за выделение глюкозы в крови. Большое количество сахара в крови может повредить кровеносные сосуды, а также способствует возникновению сердечных заболеваний и повреждению нервной системы.

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Многие пользователи начали экспериментировать со вкусами и обнаружили, что мед очень тяжело смешивать с другими текстурами. Идеально подошел кукурузный сироп. Но это в разы увеличило количество сахара, и спустя некоторое время, люди начали жаловаться на плохое самочувствие. Поэтому диетология советует не очень доверять новомодным трендам, которые касаются пищи, потому что это может быть опасно.

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