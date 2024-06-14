Скумбрию можно солить, мариновать, запекать, тушить и готовить на мангале. Чтобы рыба была сочной, ее нужно перед приготовлением хорошо замариновать.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и оливковым маслом.

Ингредиенты:

2 филе скумбрии или другой рыбы

Соус:

соль и перец

1 ч.л кориандра

1 ч.л паприки

немного перца чили

2-3 ч.л оливкового масла

Способ приготовления:

1. Соус: в тарелке смешайте специи с маслом.

2. Рыбу очистите и сделайте надрезы решеткой, чтобы специи больше вкуса придали рыбе.

3. Смажьте рыбу специями с обеих сторон, выложите на противень застеленный пергаментом и готовьте 15-17 минут при 180 С.

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