Запаха не будет: как вкусно запечь полезную скумбрию для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запаха не будет: как вкусно запечь полезную скумбрию для ужина

Скумбрию можно солить, мариновать, запекать, тушить и готовить на мангале. Чтобы рыба была сочной, ее нужно перед приготовлением хорошо замариновать.

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и оливковым маслом. 

Рецепт скумбрии

Ингредиенты: 

  • 2 филе скумбрии или другой рыбы

Соус:

  • соль и перец
  • 1 ч.л кориандра
  • 1 ч.л паприки
  • немного перца чили
  • 2-3 ч.л оливкового масла

Способ приготовления: 

1. Соус: в тарелке смешайте специи с маслом. 

Соус для рыбы

2. Рыбу очистите и сделайте надрезы решеткой, чтобы специи больше вкуса придали рыбе.

Приготовление рыбы

3. Смажьте рыбу специями с обеих сторон, выложите на противень застеленный пергаментом и готовьте 15-17 минут при 180 С. 

Готовая рыба

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