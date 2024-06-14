Запаха не будет: как вкусно запечь полезную скумбрию для ужина
Скумбрию можно солить, мариновать, запекать, тушить и готовить на мангале. Чтобы рыба была сочной, ее нужно перед приготовлением хорошо замариновать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и оливковым маслом.
Ингредиенты:
- 2 филе скумбрии или другой рыбы
Соус:
- соль и перец
- 1 ч.л кориандра
- 1 ч.л паприки
- немного перца чили
- 2-3 ч.л оливкового масла
Способ приготовления:
1. Соус: в тарелке смешайте специи с маслом.
2. Рыбу очистите и сделайте надрезы решеткой, чтобы специи больше вкуса придали рыбе.
3. Смажьте рыбу специями с обеих сторон, выложите на противень застеленный пергаментом и готовьте 15-17 минут при 180 С.
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