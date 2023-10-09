Запеченная курица в яблочном соусе: рецепт вкусного и бюджетного блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Сочная и нежная курица

Куриное мясо может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также его можно тушить с овощами и с соусами. Еще из него можно делать шашлык, закуски, начинку для пирогов.

Как вкусно приготовить куриное мясо

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусной курицы с яблочным пюре, тимьяном, корицей и специями.

Рецепт курицы с яблочным пюре
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Ингредиенты:

  • Курица или куриные бедра – 1 шт.
  • Соль, перец, сухой чеснок, паприка, масло для смазки курицы.
  • Тимьян
  • Яблочное пюре – 200 г
  • Сахар – 0,5 ст. л. (если пюре кислое – нужно больше, здесь по вкусу)
  • Соль – щепотка
  • Корица – 1/2 ч. л.
  • Гвоздика – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Курицу смажьте специями и маслом, запекайте 25 минут при 180 С.

Куриное мясо со специями

2. Яблоки очистите, порежьте кубиком и на медленном огне уваривайте яблочное пюре со специями до очень густой консистенции, можно добавить еще немного чили.

Курица с яблочным пюре

3. После того, как курица запеклась, смажьте ее яблочным соусом и допекайте до румяности еще примерно 10 минут.

Готовое куриное мясо с яблочным пюре

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