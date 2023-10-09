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Запеченная курица в яблочном соусе: рецепт вкусного и бюджетного блюда для праздничного стола
Куриное мясо может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также его можно тушить с овощами и с соусами. Еще из него можно делать шашлык, закуски, начинку для пирогов.
Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусной курицы с яблочным пюре, тимьяном, корицей и специями.
Ингредиенты:
- Курица или куриные бедра – 1 шт.
- Соль, перец, сухой чеснок, паприка, масло для смазки курицы.
- Тимьян
- Яблочное пюре – 200 г
- Сахар – 0,5 ст. л. (если пюре кислое – нужно больше, здесь по вкусу)
- Соль – щепотка
- Корица – 1/2 ч. л.
- Гвоздика – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Курицу смажьте специями и маслом, запекайте 25 минут при 180 С.
2. Яблоки очистите, порежьте кубиком и на медленном огне уваривайте яблочное пюре со специями до очень густой консистенции, можно добавить еще немного чили.
3. После того, как курица запеклась, смажьте ее яблочным соусом и допекайте до румяности еще примерно 10 минут.
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