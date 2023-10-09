Запеченная курица в яблочном соусе: рецепт вкусного и бюджетного блюда для праздничного стола

Куриное мясо может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также его можно тушить с овощами и с соусами. Еще из него можно делать шашлык, закуски, начинку для пирогов.

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусной курицы с яблочным пюре, тимьяном, корицей и специями.

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Ингредиенты:

Курица или куриные бедра – 1 шт.

Соль, перец, сухой чеснок, паприка, масло для смазки курицы.

Тимьян

Яблочное пюре – 200 г

Сахар – 0,5 ст. л. (если пюре кислое – нужно больше, здесь по вкусу)

Соль – щепотка

Корица – 1/2 ч. л.

Гвоздика – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Курицу смажьте специями и маслом, запекайте 25 минут при 180 С.

2. Яблоки очистите, порежьте кубиком и на медленном огне уваривайте яблочное пюре со специями до очень густой консистенции, можно добавить еще немного чили.

3. После того, как курица запеклась, смажьте ее яблочным соусом и допекайте до румяности еще примерно 10 минут.

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