Запеченная нога ягненка: как приготовить изысканное блюдо к Пасхе

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Запеченная нога ягненка: как приготовить изысканное блюдо к Пасхе

Если вы хотите по-настоящему удивить родных блюдом на пасхальном столе, следует обратить внимание на этот рецепт. Запеченная нога ягненка не оставит никого безразличным, ведь имеет необычный пикантный вкус, сочность, а также золотистую корочку.

Такого эффекта от ноги ягненка можно добиться благодаря интересному маринаду. Как правильно приготовить это блюдо в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко.

Запеченная нога ягненка: как приготовить изысканное блюдо к Пасхе

Ингредиенты для маринада

  • Горчица мягкая – 1 ст.л.
  • Горчица дижонская – 1 ст.л.
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  • Масло растительное – 150 мл
  • Специи для мяса – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Чеснок – 5 зуб
  • Соль – 2 ч.л.
  • Перец – 1 ч.л.

Ингредиенты для запекания

  • Лук – 450 гр
  • Чеснок – 1 шт
  • Тимьян – 3 веточки
  • Розмарин – 3 веточки
  • Вода или бульон – 200 мл
  • Сахар коричневый – 50 гр
  • Бальзамический уксус – 30 гр
  • Соль
  • Перец
  • Масло

Способ приготовления

1.В форму выложить очищенный лук, порезанный на части, чеснок, разрезанный пополам, чабрец и розмарин.

Запеченная нога ягненка: как приготовить изысканное блюдо к Пасхе

2. На мясе сделать надрезы.

3. Смешать все ингредиенты для маринада, натереть мясо и оставить мариноваться на 3 часа при комнатной температуре или лучше на ночь.

4. На дно влить бульон или воду. Накрыть фольгой.

5. Разогреть духовку до 180° и запекать в течение 3 часов. Снять фольгу. Достать чеснок, розмарин и чабрец. Полить мясо и добавить коричневый сахар, бальзамический уксус и все смешать с луком.

Запеченная нога ягненка: как приготовить изысканное блюдо к Пасхе

6. Снова закрыть фольгой и запекать еще 1 час. Снять фольгу, приподнять температуру до 220° и запекать еще 20 минут.

Запеченная нога ягненка: как приготовить изысканное блюдо к Пасхе

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