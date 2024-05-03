Если вы хотите по-настоящему удивить родных блюдом на пасхальном столе, следует обратить внимание на этот рецепт. Запеченная нога ягненка не оставит никого безразличным, ведь имеет необычный пикантный вкус, сочность, а также золотистую корочку.

Такого эффекта от ноги ягненка можно добиться благодаря интересному маринаду. Как правильно приготовить это блюдо в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты для маринада

Горчица мягкая – 1 ст.л.

Горчица дижонская – 1 ст.л.

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Масло растительное – 150 мл

Специи для мяса – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Чеснок – 5 зуб

Соль – 2 ч.л.

Перец – 1 ч.л.

Ингредиенты для запекания

Лук – 450 гр

Чеснок – 1 шт

Тимьян – 3 веточки

Розмарин – 3 веточки

Вода или бульон – 200 мл

Сахар коричневый – 50 гр

Бальзамический уксус – 30 гр

Соль

Перец

Масло

Способ приготовления

1.В форму выложить очищенный лук, порезанный на части, чеснок, разрезанный пополам, чабрец и розмарин.

2. На мясе сделать надрезы.

3. Смешать все ингредиенты для маринада, натереть мясо и оставить мариноваться на 3 часа при комнатной температуре или лучше на ночь.

4. На дно влить бульон или воду. Накрыть фольгой.

5. Разогреть духовку до 180° и запекать в течение 3 часов. Снять фольгу. Достать чеснок, розмарин и чабрец. Полить мясо и добавить коричневый сахар, бальзамический уксус и все смешать с луком.

6. Снова закрыть фольгой и запекать еще 1 час. Снять фольгу, приподнять температуру до 220° и запекать еще 20 минут.

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