Запеченная нога ягненка: как приготовить изысканное блюдо к Пасхе
Если вы хотите по-настоящему удивить родных блюдом на пасхальном столе, следует обратить внимание на этот рецепт. Запеченная нога ягненка не оставит никого безразличным, ведь имеет необычный пикантный вкус, сочность, а также золотистую корочку.
Такого эффекта от ноги ягненка можно добиться благодаря интересному маринаду. Как правильно приготовить это блюдо в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты для маринада
- Горчица мягкая – 1 ст.л.
- Горчица дижонская – 1 ст.л.
- Масло растительное – 150 мл
- Специи для мяса – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Чеснок – 5 зуб
- Соль – 2 ч.л.
- Перец – 1 ч.л.
Ингредиенты для запекания
- Лук – 450 гр
- Чеснок – 1 шт
- Тимьян – 3 веточки
- Розмарин – 3 веточки
- Вода или бульон – 200 мл
- Сахар коричневый – 50 гр
- Бальзамический уксус – 30 гр
- Соль
- Перец
- Масло
Способ приготовления
1.В форму выложить очищенный лук, порезанный на части, чеснок, разрезанный пополам, чабрец и розмарин.
2. На мясе сделать надрезы.
3. Смешать все ингредиенты для маринада, натереть мясо и оставить мариноваться на 3 часа при комнатной температуре или лучше на ночь.
4. На дно влить бульон или воду. Накрыть фольгой.
5. Разогреть духовку до 180° и запекать в течение 3 часов. Снять фольгу. Достать чеснок, розмарин и чабрец. Полить мясо и добавить коричневый сахар, бальзамический уксус и все смешать с луком.
6. Снова закрыть фольгой и запекать еще 1 час. Снять фольгу, приподнять температуру до 220° и запекать еще 20 минут.
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