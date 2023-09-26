Запеченная овсянка: вкусный перекус для активного дня
Запеченная овсянка – очень питательное блюдо, которое может быть идеальным завтраком и быстрым перекусом в течение дня. В основе комбинация овсяных хлопьев, молока и фруктов, по желанию можно добавить сладкий сироп или мед. Запеченная овсянка содержит витамины и минералы, способствующие здоровому питанию.
Видео рецепта запеченной овсянки было выложено в кулинарном блоге " По - украински " в Facebook.
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1 большой банан
- 1 яйцо
- 1/4 стакана любого молока
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- шоколадная стружка (для начинки)
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180. Слегка смажьте форму для запекания растительным маслом.
2. Добавьте все ингредиенты (кроме шоколадной стружки) в блендер и перемешивайте до полного соединения.
3. Вылить тесто в форму для запекания.
4. Сверху посыпать шоколадной стружкой.
5. Выпекать примерно 20 минут.
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