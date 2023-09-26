Запеченная овсянка – очень питательное блюдо, которое может быть идеальным завтраком и быстрым перекусом в течение дня. В основе комбинация овсяных хлопьев, молока и фруктов, по желанию можно добавить сладкий сироп или мед. Запеченная овсянка содержит витамины и минералы, способствующие здоровому питанию.

Видео рецепта запеченной овсянки было выложено в кулинарном блоге " По - украински " в Facebook.

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 большой банан

1 яйцо

1/4 стакана любого молока

1/2 чайной ложки разрыхлителя

шоколадная стружка (для начинки)

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Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180. Слегка смажьте форму для запекания растительным маслом.

2. Добавьте все ингредиенты (кроме шоколадной стружки) в блендер и перемешивайте до полного соединения.

3. Вылить тесто в форму для запекания.

4. Сверху посыпать шоколадной стружкой.

5. Выпекать примерно 20 минут.

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