Запеченная скумбрия с картошкой для сытного и быстрого ужина: простой рецепт
Скумбрия – идеальный продукт для приготовления блюд для обеда и ужина. Ее можно солить, запекать и готовить на мангале. А также она хорошо сочетается с овощами и зеленью.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с овощами для быстрого и сытного ужина.
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Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль
- специи для картофеля и рыбы
Способ приготовления:
1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи.
2. К картофелю добавьте лук и томаты.
3. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом.
4. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.
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