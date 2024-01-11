Запеченная скумбрия с картошкой для сытного и быстрого ужина: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченная скумбрия с картошкой для сытного и быстрого ужина: простой рецепт

Скумбрия – идеальный продукт для приготовления блюд для обеда и ужина. Ее можно солить, запекать и готовить на мангале. А также она хорошо сочетается с овощами и зеленью. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с овощами для быстрого и сытного ужина.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • филе скумбрии
  • картофель
  • лук 
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль
  • специи для картофеля и рыбы

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи.

Вареный картофель

2. К картофелю добавьте лук и томаты.

Картофель с помидорами

3. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом.

Приготовление рыбы

4. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.

Готовое блюдо для ужина

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