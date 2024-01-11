Скумбрия – идеальный продукт для приготовления блюд для обеда и ужина. Ее можно солить, запекать и готовить на мангале. А также она хорошо сочетается с овощами и зеленью.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с овощами для быстрого и сытного ужина.

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Ингредиенты:

филе скумбрии

картофель

лук

томаты черри

лимон

масло

соль

специи для картофеля и рыбы

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи.

2. К картофелю добавьте лук и томаты.

3. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом.

4. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.

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