Запеченная скумбрия с пикантным соусом: рецепт полезной и бюджетной рыбы
Cкумбрию можно готовить по-разному: запекать, тушить с овощами, готовить на мангале, а также мариновать. Для того, чтобы рыба не имела неприятного запаха, кулинары советуют удалить все кости, чтобы осталось только филе.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с соусом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Помидор – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Тимьян – 1 веточка
- Чили сушеные – 1/2 ч. л.
- Сливки 30%+ 100 мл
- Соль и перец – по вкусу
- Каперсы – 3-4 шт.
- Анчоусы филе – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Овощи запекайте в духовке 20 минут при 200 С.
2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей.
3. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.
4. Овощи измельчите в блендере, добавьте сливки, для гладкости соуса пропустите через сито и в готовый соус добавьте каперсы с анчоусом.
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