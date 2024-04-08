Cкумбрию можно готовить по-разному: запекать, тушить с овощами, готовить на мангале, а также мариновать. Для того, чтобы рыба не имела неприятного запаха, кулинары советуют удалить все кости, чтобы осталось только филе.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с соусом.

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Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Помидор – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Тимьян – 1 веточка

Чили сушеные – 1/2 ч. л.

Сливки 30%+ 100 мл

Соль и перец – по вкусу

Каперсы – 3-4 шт.

Анчоусы филе – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Овощи запекайте в духовке 20 минут при 200 С.

2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей.

3. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.

4. Овощи измельчите в блендере, добавьте сливки, для гладкости соуса пропустите через сито и в готовый соус добавьте каперсы с анчоусом.

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