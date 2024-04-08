Запеченная скумбрия с пикантным соусом: рецепт полезной и бюджетной рыбы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить скумбрию

Cкумбрию можно готовить по-разному: запекать, тушить с овощами, готовить на мангале, а также мариновать. Для того, чтобы рыба не имела неприятного запаха, кулинары советуют удалить все кости, чтобы осталось только филе.

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с соусом.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Помидор – 2-3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Тимьян – 1 веточка
  • Чили сушеные – 1/2 ч. л.
  • Сливки 30%+ 100 мл
  • Соль и перец – по вкусу
  • Каперсы – 3-4 шт.
  • Анчоусы филе – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Овощи запекайте в духовке 20 минут при 200 С.

Овощи для соуса

2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей.

Сырая рыба

3. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.

Соус для блюда

4. Овощи измельчите в блендере, добавьте сливки, для гладкости соуса пропустите через сито и в готовый соус добавьте каперсы с анчоусом.

Готовая рыба

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