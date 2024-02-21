Скумбрию можно вкусно мариновать, солить, запекать с овощами и соусами. Для того, чтобы рыба не имела не приятного запаха, кулинары советуют удалить из рыбы кости.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с лимоном, специями и сметаной.

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Ингредиенты:

скумбрия

лимон

специи к рыбе

сметана

Способ приготовления:

1. Скумбрию очистите от внутренностей и нарежьте на порционные куски.

2. Переложите на фольгу, смажьте сметаной и посыпьте специями рыбу, между кусочками рыбы вставьте кусочки лимона и заверните рыбу в фольгу.

3. Переложите рыбу на противень и запекайте примерно 25 минут при температуре 190 С.

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