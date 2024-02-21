Запеченная скумбрия в сметане: рыба будет очень сочной и мягкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченная скумбрия в сметане: рыба будет очень сочной и мягкой

Скумбрию можно вкусно мариновать, солить, запекать с овощами и соусами. Для того, чтобы рыба не имела не приятного запаха, кулинары советуют удалить из рыбы кости. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченной скумбрии с лимоном, специями и сметаной. 

Рецепт скумбрии
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Ингредиенты: 

  • скумбрия
  • лимон
  • специи к рыбе
  • сметана

Способ приготовления: 

1. Скумбрию очистите от внутренностей и нарежьте на порционные куски.

Рыба для блюда

2. Переложите на фольгу, смажьте сметаной и посыпьте специями рыбу,  между кусочками рыбы вставьте кусочки лимона и заверните рыбу в фольгу.

Рыба со сметаной и лимоном

3. Переложите рыбу на противень и запекайте примерно 25 минут при температуре 190 С. 

Готовая рыба

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