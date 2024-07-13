Запеченная цветная капуста: самостоятельное блюдо, которое поразит гурманов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Запеченная цветная капуста: самостоятельное блюдо, которое поразит гурманов

Из цветной капусты можно приготовить множество разнообразных блюд от супов до вегетарианских стейков. Но в этот раз идея использования цветной капусты зашла гораздо дальше.

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Так, например, фудблогер с ником julia.g.space предложила приготовить запеченную цветную капусту, которая будет выступать как самостоятельное блюдо. В Instagram она подробно рассказала, как правильно это сделать, и какие продукты понадобятся.

Запеченная цветная капуста: самостоятельное блюдо, которое поразит гурманов

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 1 шт
  • Масло растительное – 50 мл
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец – ¼ ч.л.
  • Розмарин – ½ ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Сушеный базилик – ½ ч.л.
  • Чеснок – 3 зуб
  • Панировочные сухари
  • Пармезан для подачи – 30 гр
  • Сметана для подачи

Способ приготовления

1. Очищаем цветную капусту от листьев, подрезаем ножку и варим в подсоленной воде в течение 10 минут.

2. В отдельной емкости смешиваем масло, чеснок и специи.

Запеченная цветная капуста: самостоятельное блюдо, которое поразит гурманов

3. Смазываем полностью капусту и посыпаем панировочными сухарями.

Запеченная цветная капуста: самостоятельное блюдо, которое поразит гурманов

4. Выкладываем капусту на противень и отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 220 градусов духовку в течение 20 минут.

Запеченная цветная капуста: самостоятельное блюдо, которое поразит гурманов

5. Пока капуста еще горячая, присыпаем тертым пармезаном и подаем со сметаной.

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