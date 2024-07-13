Из цветной капусты можно приготовить множество разнообразных блюд от супов до вегетарианских стейков. Но в этот раз идея использования цветной капусты зашла гораздо дальше.

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Так, например, фудблогер с ником julia.g.space предложила приготовить запеченную цветную капусту, которая будет выступать как самостоятельное блюдо. В Instagram она подробно рассказала, как правильно это сделать, и какие продукты понадобятся.

Ингредиенты

Цветная капуста – 1 шт

Масло растительное – 50 мл

Соль – 1/3 ч.л.

Перец – ¼ ч.л.

Розмарин – ½ ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сушеный базилик – ½ ч.л.

Чеснок – 3 зуб

Панировочные сухари

Пармезан для подачи – 30 гр

Сметана для подачи

Способ приготовления

1. Очищаем цветную капусту от листьев, подрезаем ножку и варим в подсоленной воде в течение 10 минут.

2. В отдельной емкости смешиваем масло, чеснок и специи.

3. Смазываем полностью капусту и посыпаем панировочными сухарями.

4. Выкладываем капусту на противень и отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 220 градусов духовку в течение 20 минут.

5. Пока капуста еще горячая, присыпаем тертым пармезаном и подаем со сметаной.

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