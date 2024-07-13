Запеченная цветная капуста: самостоятельное блюдо, которое поразит гурманов
Из цветной капусты можно приготовить множество разнообразных блюд от супов до вегетарианских стейков. Но в этот раз идея использования цветной капусты зашла гораздо дальше.
Так, например, фудблогер с ником julia.g.space предложила приготовить запеченную цветную капусту, которая будет выступать как самостоятельное блюдо. В Instagram она подробно рассказала, как правильно это сделать, и какие продукты понадобятся.
Ингредиенты
- Цветная капуста – 1 шт
- Масло растительное – 50 мл
- Соль – 1/3 ч.л.
- Перец – ¼ ч.л.
- Розмарин – ½ ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сушеный базилик – ½ ч.л.
- Чеснок – 3 зуб
- Панировочные сухари
- Пармезан для подачи – 30 гр
- Сметана для подачи
Способ приготовления
1. Очищаем цветную капусту от листьев, подрезаем ножку и варим в подсоленной воде в течение 10 минут.
2. В отдельной емкости смешиваем масло, чеснок и специи.
3. Смазываем полностью капусту и посыпаем панировочными сухарями.
4. Выкладываем капусту на противень и отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 220 градусов духовку в течение 20 минут.
5. Пока капуста еще горячая, присыпаем тертым пармезаном и подаем со сметаной.
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