Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут
Кроме приготовления салатов и бутербродов из авокадо, такой продукт можно также запечь. Выходит очень сытно, если добавить яйцо и мясо. К тому же, это очень быстро – всего 15 минут.
Идея приготовления запеченного авокадо с яйцом на завтрак опубликована на странице нутрициолога health_up_rymma в Instagram. Такое блюдо питательное, поэтому после него вы не захотите есть до обеда.
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 2 куриных яйца
- кусочек отварного куриного/индюшачьего мяса
- твердый любимый сыр
- щепотка гималайской соли
- зелень
Способ приготовления:
1. .Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. Разрежьте авокадо пополам.
3. Внутрь каждой половинки разбейте яйцо.
4. Мясо порежьте мелкими кусочками, а сыр натрите на терке.
5. .Посыпьте авокадо сверху сыром и добавьте мясо.
6. Посолите по вкусу.
7. Готовьте 14-16 минут (в зависимости от величины авокадо) и подавайте теплым с зеленью и помидорами.
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