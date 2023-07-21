Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут

Кроме приготовления салатов и бутербродов из авокадо, такой продукт можно также запечь. Выходит очень сытно, если добавить яйцо и мясо. К тому же, это очень быстро – всего 15 минут.

Идея приготовления запеченного авокадо с яйцом на завтрак опубликована на странице нутрициолога health_up_rymma в Instagram. Такое блюдо питательное, поэтому после него вы не захотите есть до обеда.

Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 2 куриных яйца
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  • кусочек отварного куриного/индюшачьего мяса
  • твердый любимый сыр
  • щепотка гималайской соли
  • зелень

Способ приготовления:

Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут

1. .Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. Разрежьте авокадо пополам.

Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут

3. Внутрь каждой половинки разбейте яйцо.

 

4. Мясо порежьте мелкими кусочками, а сыр натрите на терке.

5. .Посыпьте авокадо сверху сыром и добавьте мясо.

Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут

6. Посолите по вкусу.

7. Готовьте 14-16 минут (в зависимости от величины авокадо) и подавайте теплым с зеленью и помидорами.

Запеченное авокадо с яйцом на завтрак: готовится всего 15 минут

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