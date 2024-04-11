Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
165
Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

Куриное филе – это очень диетический и питательный продукт. К тому же, быстро готовится. Но из-за недостаточного количества жира филе часто получается пересушенным. Поэтому нужно соединить его с несколькими простыми ингредиентами, чтобы добавить сочности, запечь – и сытный обед готов.

Идея приготовления сочного запеченного филе опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Ингредиенты, которые обязательно нужно добавить – это буженина и сыр.

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

Ингредиенты:

  • филе куриное – 3 шт.
  • буженина – 80 г
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  • моцарелла – 160 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука
  • панировочные сухари
  • масло – 40 г
  • мука – 30 г
  • молоко – 300 г

Способ приготовления:

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

1. Филе разрезать не до конца.

2. Сделать "карманчик".

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

3. Обвалять каждую в муке, затем во взбитом с солью яйце.

4. Далее в панировочных сухарях.

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

5. Выложить в форму.

6. Буженину и сыр нарезать тоненько.

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

7. Положить кусочки один на другой.

8. Выкладываем в "карманчик".

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

9. Для соуса в кастрюле растопить масло.

10. Добавить муку.

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

11. Хорошо размешать, чтобы не было комочков.

12. Влить молоко и проварить до загустения.

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

13. Полить соусом каждый кармашек, а сверху посыпать сыром.

14. Запекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 40 минут (все зависит от размера филе).

Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности

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