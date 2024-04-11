Запеченное куриное филе на обед с секретом: что добавить к мясу для сочности
Куриное филе – это очень диетический и питательный продукт. К тому же, быстро готовится. Но из-за недостаточного количества жира филе часто получается пересушенным. Поэтому нужно соединить его с несколькими простыми ингредиентами, чтобы добавить сочности, запечь – и сытный обед готов.
Идея приготовления сочного запеченного филе опубликована на странице фудблогера с ником zefirka_recipes в Instagram. Ингредиенты, которые обязательно нужно добавить – это буженина и сыр.
Ингредиенты:
- филе куриное – 3 шт.
- буженина – 80 г
- моцарелла – 160 г
- яйца – 2 шт.
- мука
- панировочные сухари
- масло – 40 г
- мука – 30 г
- молоко – 300 г
Способ приготовления:
1. Филе разрезать не до конца.
2. Сделать "карманчик".
3. Обвалять каждую в муке, затем во взбитом с солью яйце.
4. Далее в панировочных сухарях.
5. Выложить в форму.
6. Буженину и сыр нарезать тоненько.
7. Положить кусочки один на другой.
8. Выкладываем в "карманчик".
9. Для соуса в кастрюле растопить масло.
10. Добавить муку.
11. Хорошо размешать, чтобы не было комочков.
12. Влить молоко и проварить до загустения.
13. Полить соусом каждый кармашек, а сверху посыпать сыром.
14. Запекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 40 минут (все зависит от размера филе).
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