В самостоятельном виде куриное филе получается достаточно сухим. Но такое диетическое мясо достаточно приготовить с сочной начинкой. Вкус блюда вас приятно удивит.

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Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Получится еще и очень сытно.

Ингредиенты:

филе куриное – 450 г.

брокколи – 110 г.

ветчина – 85 г.

сыр твердый – 30 г.

сыр сливочный – 80 г

перец болгарский – 60 г

масло – 1 ст. л.

соль, перец, паприка, чеснок, травы – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Разрезать филе пополам.

2. Накрываем пищевой пленкой, хорошо отбиваем.

3. Смешать масло с солью и специями.

4. Нанести маринад на мясо.

5. Оставить мариноваться на 20 минут.

6. Отварить брокколи (около 2 минут), погрузить на несколько секунд в холодную воду.

7. Ветчину и перец нарезать мелким кубиком.

8. Сыр натереть.

9. Все смешать, заправить сливочным творогом, посолить, поперчить.

10. Дно и бортики формы укрыть мясом, выложить начинку, накрыть мясом.

11. Отправляем в разогретую духовку на 40 минут, температура – 180 градусов.

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