Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
15
Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

В самостоятельном виде куриное филе получается достаточно сухим. Но такое диетическое мясо достаточно приготовить с сочной начинкой. Вкус блюда вас приятно удивит.

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Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Получится еще и очень сытно.

Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

Ингредиенты:

  • филе куриное – 450 г.
  • брокколи – 110 г.
  • ветчина – 85 г.
  • сыр твердый – 30 г.
  • сыр сливочный – 80 г
  • перец болгарский – 60 г
  • масло – 1 ст. л.
  • соль, перец, паприка, чеснок, травы – по вкусу.

Способ приготовления:

Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

1. Разрезать филе пополам.

2. Накрываем пищевой пленкой, хорошо отбиваем.

Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

3. Смешать масло с солью и специями.

4. Нанести маринад на мясо.

Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

5. Оставить мариноваться на 20 минут.

6. Отварить брокколи (около 2 минут), погрузить на несколько секунд в холодную воду.

Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

7. Ветчину и перец нарезать мелким кубиком.

8. Сыр натереть.

9. Все смешать, заправить сливочным творогом, посолить, поперчить.

Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо

10. Дно и бортики формы укрыть мясом, выложить начинку, накрыть мясом.

11. Отправляем в разогретую духовку на 40 минут, температура – 180 градусов.

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