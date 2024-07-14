Запеченное куриное филе, просто тающее во рту: с чем приготовить сочное мясо
В самостоятельном виде куриное филе получается достаточно сухим. Но такое диетическое мясо достаточно приготовить с сочной начинкой. Вкус блюда вас приятно удивит.
Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Получится еще и очень сытно.
Ингредиенты:
- филе куриное – 450 г.
- брокколи – 110 г.
- ветчина – 85 г.
- сыр твердый – 30 г.
- сыр сливочный – 80 г
- перец болгарский – 60 г
- масло – 1 ст. л.
- соль, перец, паприка, чеснок, травы – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Разрезать филе пополам.
2. Накрываем пищевой пленкой, хорошо отбиваем.
3. Смешать масло с солью и специями.
4. Нанести маринад на мясо.
5. Оставить мариноваться на 20 минут.
6. Отварить брокколи (около 2 минут), погрузить на несколько секунд в холодную воду.
7. Ветчину и перец нарезать мелким кубиком.
8. Сыр натереть.
9. Все смешать, заправить сливочным творогом, посолить, поперчить.
10. Дно и бортики формы укрыть мясом, выложить начинку, накрыть мясом.
11. Отправляем в разогретую духовку на 40 минут, температура – 180 градусов.
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