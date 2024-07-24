Запеченное куриное филе с томатами и сыром: получается очень сочное блюдо
Куриное филе – один из диетических видов мяса. Но если неправильно приготовить куриное филе, оно станет слишком сухим и потеряет свой вкус. Поэтому важно подбирать правильные рецепты.
Именно таким рецептом приготовления куриного филе поделился фудблогер Дмитрий Бахтемьев. В Instagram он рассказал о процессе приготовления филе с помидорами и сыром. Получается интересная интерпретация мяса по-французски.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Мука
- Яйца
- Белые панировочные сухари
- Соль
- Перец
Ингредиенты для соуса
- Томаты в собственном соке
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Сахар
- Соль
Способ приготовления
1.Куриное филе разрезаем пополам и накрываем пергаментом и раскатываем занозой.
2. С обеих сторон солим и перчим.
3. Отправляем куриное филе в муку, затем перекладываем во взбитые яйца, после чего – в белые панировочные сухари. Отправляем в холодильник на 15 минут.
4. Готовим соус. В глубокой емкости соединяем томаты в собственном соке, сухой чеснок, сахар и соль.
5. Куриное филе обжариваем на сковороде с маслом с обеих сторон до образования золотистой корочки.
6. Выкладываем куриное филе на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем соус и натертый творог.
7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут.
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