Куриное филе – один из диетических видов мяса. Но если неправильно приготовить куриное филе, оно станет слишком сухим и потеряет свой вкус. Поэтому важно подбирать правильные рецепты.

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Именно таким рецептом приготовления куриного филе поделился фудблогер Дмитрий Бахтемьев. В Instagram он рассказал о процессе приготовления филе с помидорами и сыром. Получается интересная интерпретация мяса по-французски.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Мука

Яйца

Белые панировочные сухари

Соль

Перец

Ингредиенты для соуса

Томаты в собственном соке

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Сахар

Соль

Способ приготовления

1.Куриное филе разрезаем пополам и накрываем пергаментом и раскатываем занозой.

2. С обеих сторон солим и перчим.

3. Отправляем куриное филе в муку, затем перекладываем во взбитые яйца, после чего – в белые панировочные сухари. Отправляем в холодильник на 15 минут.

4. Готовим соус. В глубокой емкости соединяем томаты в собственном соке, сухой чеснок, сахар и соль.

5. Куриное филе обжариваем на сковороде с маслом с обеих сторон до образования золотистой корочки.

6. Выкладываем куриное филе на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем соус и натертый творог.

7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут.

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