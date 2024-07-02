Летом лучше всего есть легкие, полезные фруктовые десерты, среди которых особое место занимают запеченные абрикосы. Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь добавить к абрикосам сыр, мед и запечь в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных абрикос с сыром и медом.

Ингредиенты:

абрикосы

сыр с плесенью

мед

орешки

Способ приготовления:

1. Абрикосы разрежьте пополам и достаньте косточки.

2. На каждую половинку выложите сыр и орехи, полейте медом и запекайте в духовке 15 минут.

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