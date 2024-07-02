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Запеченные абрикосы с сыром и медом: летний десерт за 10 минут
Летом лучше всего есть легкие, полезные фруктовые десерты, среди которых особое место занимают запеченные абрикосы. Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь добавить к абрикосам сыр, мед и запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных абрикос с сыром и медом.
Ингредиенты:
- абрикосы
- сыр с плесенью
- мед
- орешки
Способ приготовления:
1. Абрикосы разрежьте пополам и достаньте косточки.
2. На каждую половинку выложите сыр и орехи, полейте медом и запекайте в духовке 15 минут.
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