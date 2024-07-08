Из абрикос можно готовить не только вкусное варенье, но еще их можно добавлять в салаты, делать соусы и просто запекать с сыром, медом и орехами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, запеченных абрикос, с сыром, медом и орехами.

Ингредиенты:

8-10 абрикосов

50 г сыра Dorblu

мед, греческие орешки

Способ приготовления:

1. Помойте абрикосы, удалите косточку, выложите абрикосы в форму для запекания.

2. Во внутрь выложите сыр, полейте медом и присыпьте орехами.

Запекайте 10 минут при 200 градусах, сыр должен растопиться!

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