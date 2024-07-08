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Запеченные абрикосы с сыром и медом по-французски: идеальная закуска к вину
Из абрикос можно готовить не только вкусное варенье, но еще их можно добавлять в салаты, делать соусы и просто запекать с сыром, медом и орехами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, запеченных абрикос, с сыром, медом и орехами.
Ингредиенты:
- 8-10 абрикосов
- 50 г сыра Dorblu
- мед, греческие орешки
Способ приготовления:
1. Помойте абрикосы, удалите косточку, выложите абрикосы в форму для запекания.
2. Во внутрь выложите сыр, полейте медом и присыпьте орехами.
Запекайте 10 минут при 200 градусах, сыр должен растопиться!
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