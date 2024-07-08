Запеченные абрикосы с сыром и медом по-французски: идеальная закуска к вину

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченные абрикосы с сыром и медом по-французски: идеальная закуска к вину

Из абрикос можно готовить не только вкусное варенье, но еще их можно добавлять в салаты, делать соусы и просто запекать с сыром, медом и орехами. 

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Что приготовить из абрикос

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, запеченных абрикос, с сыром, медом и орехами. 

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 8-10 абрикосов
  • 50 г сыра Dorblu
  • мед, греческие орешки

Способ приготовления: 

1. Помойте абрикосы, удалите косточку, выложите абрикосы в форму для запекания.

Абрикосы для блюда

2. Во внутрь выложите сыр, полейте медом и присыпьте орехами. 

Сыр и мед для блюда

Запекайте 10 минут при 200 градусах, сыр должен растопиться!

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусное, нежное клубничное суфле без выпечки. 

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