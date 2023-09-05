Видео дня
Запеченные баклажаны в сметане для перекуса и обеда: легкий рецепт вкусного блюда
Баклажаны могут быть основой для приготовления вкусной икры, а также закусок в виде рулетов. Еще их можно жарить, готовить супы, рагу и вкусно консервировать на зиму.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных тушеных баклажанов в сметане с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- сметана – 150 г
- чеснок – 1 зуб.
- мелко порезанная петрушка
- соль, перец, майоран
Способ приготовления:
1. Духовку нагрейте до 180 градусов.
2. Баклажаны порежьте пополам, а затем на куски 1 см. Добавьте соль, перец, майоран по вкусу и оставьте на 10 минут.
3. В это время мелко порежьте петрушку и чеснок и смешайте со сметаной.
4. Выложите в форму для запекания и запекайте 35 минут.
Блюдо будет очень вкусным в горячем виде!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: