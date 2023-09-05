Запеченные баклажаны в сметане для перекуса и обеда: легкий рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
300
Запеченные баклажаны в сметане для перекуса и обеда: легкий рецепт вкусного блюда

Баклажаны могут быть основой для приготовления вкусной икры, а также закусок в виде рулетов. Еще их можно жарить, готовить супы, рагу и вкусно консервировать на зиму. 

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных тушеных баклажанов в сметане с чесноком и зеленью. 

Рецепт баклажанов
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт. 
  • сметана – 150 г
  • чеснок – 1 зуб. 
  • мелко порезанная петрушка
  • соль, перец, майоран

Способ приготовления:

1. Духовку нагрейте до 180 градусов.

2. Баклажаны порежьте пополам, а затем на куски 1 см. Добавьте соль, перец, майоран по вкусу и оставьте на 10 минут.

Баклажаны для приготовления

3. В это время мелко порежьте петрушку и чеснок и смешайте со сметаной. 

Зелень с чесноком

4. Выложите в форму для запекания и запекайте 35 минут.

Сколько готовить баклажаны

Блюдо будет очень вкусным в горячем виде!

Готовое блюдо

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