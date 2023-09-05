Баклажаны могут быть основой для приготовления вкусной икры, а также закусок в виде рулетов. Еще их можно жарить, готовить супы, рагу и вкусно консервировать на зиму.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных тушеных баклажанов в сметане с чесноком и зеленью.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

сметана – 150 г

чеснок – 1 зуб.

мелко порезанная петрушка

соль, перец, майоран

Способ приготовления:

1. Духовку нагрейте до 180 градусов.

2. Баклажаны порежьте пополам, а затем на куски 1 см. Добавьте соль, перец, майоран по вкусу и оставьте на 10 минут.

3. В это время мелко порежьте петрушку и чеснок и смешайте со сметаной.

4. Выложите в форму для запекания и запекайте 35 минут.

Блюдо будет очень вкусным в горячем виде!

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