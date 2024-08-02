Запеченные кабачки с начинкой для обеда: как приготовить сытное и бюджетное блюдо
Кабачки – это отличное блюдо для обеда. Можно добавить начинку из фарша, много сыра, а также сочные помидоры. Всего несколько минут в духовке, и вы получите сытное блюдо для всей семьи.
Идея приготовления кабачков с начинкой для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Фарш вкусно взять куриный.
Ингредиенты:
- кабачки – 400 г
- лук – 50 г
- перец болгарский (или помидоры) – 100 г
- фарш из куриного филе – 500 г
- тертые томаты – 100 г
- сыр твердый – 100 г
- помидоры – 100 г
- масло – 20 г
- соль, перец, любимые специи, зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать слайсами по 1 сантиметру.
2. Смешать специи с маслом, смазать кабачки.
3. Отправить в духовку на 20 минут.
4. Тем временем обжарить лук с перцем.
5. Добавить фарш из куриного филе, готовить еще 5 минут.
6. Добавить тертые томаты.
7. Посолить, поперчить.
8. Тушить 10 минут.
9. В конце добавить зелень.
10. Выложить слоями: кабачок, фарш и творог, кабачок, фарш, сыр.
11. Уложить кольца помидоров.
12. Отправить в духовку на 10 минут.
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