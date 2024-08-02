Кабачки – это отличное блюдо для обеда. Можно добавить начинку из фарша, много сыра, а также сочные помидоры. Всего несколько минут в духовке, и вы получите сытное блюдо для всей семьи.

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Идея приготовления кабачков с начинкой для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Фарш вкусно взять куриный.

Ингредиенты:

кабачки – 400 г

лук – 50 г

перец болгарский (или помидоры) – 100 г

фарш из куриного филе – 500 г

тертые томаты – 100 г

сыр твердый – 100 г

помидоры – 100 г

масло – 20 г

соль, перец, любимые специи, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать слайсами по 1 сантиметру.

2. Смешать специи с маслом, смазать кабачки.

3. Отправить в духовку на 20 минут.

4. Тем временем обжарить лук с перцем.

5. Добавить фарш из куриного филе, готовить еще 5 минут.

6. Добавить тертые томаты.

7. Посолить, поперчить.

8. Тушить 10 минут.

9. В конце добавить зелень.

10. Выложить слоями: кабачок, фарш и творог, кабачок, фарш, сыр.

11. Уложить кольца помидоров.

12. Отправить в духовку на 10 минут.

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