Запеченные куриные голени с овощами в фольге для ужина: мясо будет очень сочным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченные куриные голени с овощами в фольге для ужина: мясо будет очень сочным

Куриное мясо подходит для приготовления вкусных закусок, а также супов, котлет, салатов. Еще можно вкусно запекать в духовке с овощами, грибами, соусами.

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Как вкусно приготовить куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных голеней с овощами, которые очень просто и быстро готовятся.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • куриные голени – 5 шт.
  • картофель – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 1 шт.
  • масло – 3 ст. л
  • перец, соль
  • паприка копченая, приправа к курице
  • майонез – 2 ст. л

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиком.

Овощи для блюда

2. Голени помойте и сделайте надрезы. Добавьте масло и майонез, приправы и перемешайте.

Мясо со специями и чесноком

3. Выложите в фольгу голень и выложите немного овощей.

Приготовление блюда

Все это соберите в пучок и запекайте при температуре 200 градусов около 1 часа.

Готовое мясо с овощами

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