Куриное мясо подходит для приготовления вкусных закусок, а также супов, котлет, салатов. Еще можно вкусно запекать в духовке с овощами, грибами, соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных голеней с овощами, которые очень просто и быстро готовятся.

Ингредиенты:

куриные голени – 5 шт.

картофель – 3 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

масло – 3 ст. л

перец, соль

паприка копченая, приправа к курице

майонез – 2 ст. л

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиком.

2. Голени помойте и сделайте надрезы. Добавьте масло и майонез, приправы и перемешайте.

3. Выложите в фольгу голень и выложите немного овощей.

Все это соберите в пучок и запекайте при температуре 200 градусов около 1 часа.

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