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Запеченные куриные голени с овощами в фольге для ужина: мясо будет очень сочным
Куриное мясо подходит для приготовления вкусных закусок, а также супов, котлет, салатов. Еще можно вкусно запекать в духовке с овощами, грибами, соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных голеней с овощами, которые очень просто и быстро готовятся.
Ингредиенты:
- куриные голени – 5 шт.
- картофель – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 1 шт.
- масло – 3 ст. л
- перец, соль
- паприка копченая, приправа к курице
- майонез – 2 ст. л
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте кубиком.
2. Голени помойте и сделайте надрезы. Добавьте масло и майонез, приправы и перемешайте.
3. Выложите в фольгу голень и выложите немного овощей.
Все это соберите в пучок и запекайте при температуре 200 градусов около 1 часа.
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