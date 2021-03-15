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Ужин за 30 минут: мидии, запеченные под сыром

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Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz продолжает делиться максимально простыми рецептами, с которыми способен справиться даже малолетний ребенок. Сегодня мы рассказываем, как приготовить запеченные мидии – блюдо, ради которого вы раньше ходили в ресторан. Думаем, что после того, как вы попробуете приготовить их дома, вы вряд ли будете есть их в заведениях.

Ингредиенты для запеченных мидий.
Ингредиенты для запеченных мидий. Источник: pupswithchopsticks.com

Понадобится:

  • мидии в раковинах – 20 шт.

  • твердый сыр – 100 г

  • сливочное масло комнатной температуры – 3 ст. л.

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • лимон – 1 шт.

  • зелень

Мидии нужно смазать чесночным маслом и посыпать сыром.
Мидии нужно смазать чесночным маслом и посыпать сыром. Источник: pupswithchopsticks.com

Как готовить:

  1. Духовку разогреть до 180 градусов. Мидии разморозить и промыть проточной водой.

  2. Сыр натереть на терке. Измельчить чеснок и смешать его с размягченным сливочным маслом.

  3. Мидии поместить на противень друг к другу, в процессе приготовления важно следить за тем, чтобы они не падали на бок. Выложить на каждую раковину по половине чайной ложки сливочного масла с чесноком. Сверху посыпать тертым сыром.

  4. Запекать мидии в духовке около 10 минут, пока сыр не возьмется корочкой.

  5. Горячие мидии выложить на блюдо, сбрызнуть соком лимона и украсить зеленью.

Простой и быстрый ужин.
Простой и быстрый ужин. Источник: pupswithchopsticks.com

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
ужин за 30 минут рецепт
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