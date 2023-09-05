Запеченные налистники в духовке: получатся очень нежными и мягкими
Домашние налистники готовятся очень просто. Вам достаточно вделать удачное тесто от которого и зависит вкус и структура блюда. Для того, чтобы налистники были нежными, творог для начинки нужно перетереть через сито.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних налистников с нежной творожной начинкой.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр – 600 г
- изюм – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 4 ст. л.
- ванильный сахар – 5 г
- соль – по вкусу
- сливочное масло, чтобы щедро смазать форму и блинчики сверху
Способ приготовления:
1. Сыр протрите через сито. Изюм на 5 минут замочите в кипятке, а затем несколько раз хорошо промойте водой.
2. В протертый сыр добавьте яйца, изюм, сахар обыкновенный и ванильный, соль. Все хорошо вымешайте.
3. На блинчик положите любое количество начинки и закрутите.
4. Форму для выпечки обильно смажьте сливочным маслом и выложите в нее блинчики, смажьте их сверху также маслом. Можно посыпать еще сахарной пудрой. Запекайте 20-30 минут при 180 С.
Подавайте горячими, со сметаной или сгущенным молоком!
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