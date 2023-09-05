Домашние налистники готовятся очень просто. Вам достаточно вделать удачное тесто от которого и зависит вкус и структура блюда. Для того, чтобы налистники были нежными, творог для начинки нужно перетереть через сито.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних налистников с нежной творожной начинкой.

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Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 600 г

изюм – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 4 ст. л.

ванильный сахар – 5 г

соль – по вкусу

сливочное масло, чтобы щедро смазать форму и блинчики сверху

Способ приготовления:

1. Сыр протрите через сито. Изюм на 5 минут замочите в кипятке, а затем несколько раз хорошо промойте водой.

2. В протертый сыр добавьте яйца, изюм, сахар обыкновенный и ванильный, соль. Все хорошо вымешайте.

3. На блинчик положите любое количество начинки и закрутите.

4. Форму для выпечки обильно смажьте сливочным маслом и выложите в нее блинчики, смажьте их сверху также маслом. Можно посыпать еще сахарной пудрой. Запекайте 20-30 минут при 180 С.

Подавайте горячими, со сметаной или сгущенным молоком!

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