Запеченные Ригатони а-ля болоньезе: кулинарный шедевр с двумя видами соуса
Паста Ригатони знала и любима во всем мире, ведь имеет уникальную форму, позволяющую приготовить огромное количество вкусных блюд, которые, к тому же, получаются необыкновенно красивыми.
Фудблогер Ольга Рябенко также решила приготовить запеченные Ригатони. В своем Instagram она опубликовала рецепт пасты с добавлением сразу двух видов соусов, благодаря чему она становится очень похожей на пасту болоньезе.
Ингредиенты
- Отварная в течение 4 минут паста Ригатони – 500 гр.
- Моцарелла – 250 гр
Ингредиенты для соуса бешамель
- Молоко – 500 мл
- Масло – 50 гр
- Мука – 50 гр
- Соль
- Перец
- Мускатный орех
Ингредиенты для мясного соуса
- Фарш говяжий – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Томатный соус – 500 гр
- Соль
- Перец
- Базилик сушеный
Способ приготовления
1.Сначала готовим соус бешамель. В сотейнике растапливаем масло и всыпаем муку. Постоянно помешивая, держим на огне в течение 1 минуты.
2. Вливаем молоко и перемешиваем, пока соус не загустеет.
3. Добавляем соль, перец и мускатный орех.
4. Теперь пришло время приготовления мясного соуса. Лук нарезаем кубиками и обжариваем в течение 3 минут.
5. Добавляем фарш и жарим еще 7 минут.
6. Вливаем томатный соус, добавляем соль, перец и базилик. Готовим в течение 10 минут.
7. Моцареллу натираем на терке.
8. Разъемную форму смазываем маслом и выкладываем в нее пасту.
9. Заливаем пасту мясным соусом, а сверху добавляем бешамель.
10. Присыпаем творогом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 35 минут.
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