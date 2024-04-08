Паста Ригатони знала и любима во всем мире, ведь имеет уникальную форму, позволяющую приготовить огромное количество вкусных блюд, которые, к тому же, получаются необыкновенно красивыми.

Фудблогер Ольга Рябенко также решила приготовить запеченные Ригатони. В своем Instagram она опубликовала рецепт пасты с добавлением сразу двух видов соусов, благодаря чему она становится очень похожей на пасту болоньезе.

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Ингредиенты

Отварная в течение 4 минут паста Ригатони – 500 гр.

Моцарелла – 250 гр

Ингредиенты для соуса бешамель

Молоко – 500 мл

Масло – 50 гр

Мука – 50 гр

Соль

Перец

Мускатный орех

Ингредиенты для мясного соуса

Фарш говяжий – 500 гр

Лук – 1 шт

Томатный соус – 500 гр

Соль

Перец

Базилик сушеный

Способ приготовления

1.Сначала готовим соус бешамель. В сотейнике растапливаем масло и всыпаем муку. Постоянно помешивая, держим на огне в течение 1 минуты.

2. Вливаем молоко и перемешиваем, пока соус не загустеет.

3. Добавляем соль, перец и мускатный орех.

4. Теперь пришло время приготовления мясного соуса. Лук нарезаем кубиками и обжариваем в течение 3 минут.

5. Добавляем фарш и жарим еще 7 минут.

6. Вливаем томатный соус, добавляем соль, перец и базилик. Готовим в течение 10 минут.

7. Моцареллу натираем на терке.

8. Разъемную форму смазываем маслом и выкладываем в нее пасту.

9. Заливаем пасту мясным соусом, а сверху добавляем бешамель.

10. Присыпаем творогом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 35 минут.

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