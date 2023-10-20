Фаршированные грибы – идеальная закуска, которую можно фаршировать фаршем, сыром, зеленью, а также овощами. Стоит отметить, что готовятся грибы в духовке очень быстро, максимум 30 минут.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом запеченных фаршированных грибов с крем-сыром, зеленью и жареными баклажанами.

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Ингредиенты:

Шампиньоны – 8 шт.

Соевый соус – 50 мл

Масло растительное – 1 ст. л.

Крем сыр – пачка

Баклажан – 1/2 шт.

Укроп – по вкусу

Зеленый лук – 2 веточки

Сыр сулугуни – 200 г

Способ приготовления:

1. Помойте грибы, отрежьте хвостики.

2. Шапочки залейте соевым соусом и растительным маслом, оставьте мариноваться на 30 минут.

3. Баклажан нарежьте маленькими кубиками и жарьте на растительном масле.

4. Зелень нарежьте мелко, добавьте сыр, жареные баклажаны и перемешайте. Начините грибы, посыпьте тертым сыром.

5. Запекайте в разогретой духовке до 170 градусов под фольгой 25 минут. Снимите фольгу и готовьте в духовке еще 5 минут до золотистой корочки.

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