Запеченные шампиньоны с сыром и баклажанами: рецепт вкусной и бюджетной закуски
Фаршированные грибы – идеальная закуска, которую можно фаршировать фаршем, сыром, зеленью, а также овощами. Стоит отметить, что готовятся грибы в духовке очень быстро, максимум 30 минут.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом запеченных фаршированных грибов с крем-сыром, зеленью и жареными баклажанами.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 8 шт.
- Соевый соус – 50 мл
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Крем сыр – пачка
- Баклажан – 1/2 шт.
- Укроп – по вкусу
- Зеленый лук – 2 веточки
- Сыр сулугуни – 200 г
Способ приготовления:
1. Помойте грибы, отрежьте хвостики.
2. Шапочки залейте соевым соусом и растительным маслом, оставьте мариноваться на 30 минут.
3. Баклажан нарежьте маленькими кубиками и жарьте на растительном масле.
4. Зелень нарежьте мелко, добавьте сыр, жареные баклажаны и перемешайте. Начините грибы, посыпьте тертым сыром.
5. Запекайте в разогретой духовке до 170 градусов под фольгой 25 минут. Снимите фольгу и готовьте в духовке еще 5 минут до золотистой корочки.
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