Запеченные шампиньоны с сыром и баклажанами: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт фаршированных шампиньонов

Фаршированные грибы – идеальная закуска, которую можно фаршировать фаршем, сыром, зеленью, а также овощами. Стоит отметить, что готовятся грибы в духовке очень быстро, максимум 30 минут.

Что приготовить из грибов

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом запеченных фаршированных грибов с крем-сыром, зеленью и жареными баклажанами. 

Рецепт грибов
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Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 8 шт.
  • Соевый соус – 50 мл
  • Масло растительное – 1 ст. л. 
  • Крем сыр – пачка 
  • Баклажан – 1/2 шт.
  • Укроп – по вкусу 
  • Зеленый лук – 2 веточки
  • Сыр сулугуни – 200 г

Способ приготовления:

1. Помойте грибы, отрежьте хвостики.

Грибы для закуски

2. Шапочки залейте соевым соусом и растительным маслом, оставьте мариноваться на 30 минут.

Сколько мариновать грибы

3. Баклажан нарежьте маленькими кубиками и жарьте на растительном масле.

Начинка для грибов

4. Зелень нарежьте мелко, добавьте сыр, жареные баклажаны и перемешайте. Начините грибы, посыпьте тертым сыром.

Приготовление грибов

5. Запекайте в разогретой духовке до 170 градусов под фольгой 25 минут. Снимите фольгу и готовьте в духовке еще 5 минут до золотистой корочки.

Готовые грибы

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