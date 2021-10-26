С чем запекать яблоки, чтобы не навредить своей фигуре: лучшие начинки

Один из лучших вариантов вкусно приготовить яблоки – запекание. У этого фрукта есть свой природный солод, структура плотная. Поэтому десерт получится цельным, красивым и, в сочетании с другими ингредиентами, очень полезным, привлекательным и простым в приготовлении.

Запеченные яблоки с гранолой и медом

Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт

Гранола – 4 ст.л

Мед – 1 ст.л

Кокосовое масло – 1 ст.л

Способ приготовления:

Яблоки помыть, просушить, удалить мякоть, не прорезая яблоко насквозь. Сердцевину соединить с медом, гранолой, кокосовым маслом. Наполнить полученной массой яблоки. Поместить в форму и запекать 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Запеченные яблоки с сыром

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Яблоки (приблизительно одинаковых размеров)

Сыр – 150 г

Изюм – 30 г

Сахар – 10 г

Яйца – 1 шт

Способ приготовления:

В сыр добавить яйцо, изюм и сахар. Перемешаем, добавляем начинку в яблоки. На форму застеленную пергаментом выложить яблоки. Зарекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

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