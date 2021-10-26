С чем запекать яблоки, чтобы не навредить своей фигуре: лучшие начинки

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,8 т.
С чем запекать яблоки, чтобы не навредить своей фигуре: лучшие начинки

Один из лучших вариантов вкусно приготовить яблоки – запекание. У этого фрукта есть свой природный солод, структура плотная. Поэтому десерт получится цельным, красивым и, в сочетании с другими ингредиентами, очень полезным, привлекательным и простым в приготовлении.

Запеченные яблоки с гранолой и медом

Мед и гранола для яблок

Ингредиенты:

  • Яблоки – 4 шт

  • Гранола – 4 ст.л

  • Мед – 1 ст.л

  • Кокосовое масло – 1 ст.л

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, просушить, удалить мякоть, не прорезая яблоко насквозь.

  2. Сердцевину соединить с медом, гранолой, кокосовым маслом.

  3. Наполнить полученной массой яблоки.

  4. Поместить в форму и запекать 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Запеченные яблоки с сыром

Запекание яблок
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  • Яблоки (приблизительно одинаковых размеров)

  • Сыр – 150 г

  • Изюм – 30 г

  • Сахар – 10 г

  • Яйца – 1 шт

Способ приготовления:

  1. В сыр добавить яйцо, изюм и сахар.

  2. Перемешаем, добавляем начинку в яблоки.

  3. На форму застеленную пергаментом выложить яблоки.

  4. Зарекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

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