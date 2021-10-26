С чем запекать яблоки, чтобы не навредить своей фигуре: лучшие начинки
Один из лучших вариантов вкусно приготовить яблоки – запекание. У этого фрукта есть свой природный солод, структура плотная. Поэтому десерт получится цельным, красивым и, в сочетании с другими ингредиентами, очень полезным, привлекательным и простым в приготовлении.
Запеченные яблоки с гранолой и медом
Ингредиенты:
Яблоки – 4 шт
Гранола – 4 ст.л
Мед – 1 ст.л
Кокосовое масло – 1 ст.л
Способ приготовления:
Яблоки помыть, просушить, удалить мякоть, не прорезая яблоко насквозь.
Сердцевину соединить с медом, гранолой, кокосовым маслом.
Наполнить полученной массой яблоки.
Поместить в форму и запекать 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Запеченные яблоки с сыром
Яблоки (приблизительно одинаковых размеров)
Сыр – 150 г
Изюм – 30 г
Сахар – 10 г
Яйца – 1 шт
Способ приготовления:
В сыр добавить яйцо, изюм и сахар.
Перемешаем, добавляем начинку в яблоки.
На форму застеленную пергаментом выложить яблоки.
Зарекайте 25 минут при температуре 180 градусов.
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