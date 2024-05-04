Запеченный биток с сухофруктами: блюдо, которое сделает пасхальную корзину совершенной

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Запеченный биток с сухофруктами: блюдо, которое сделает пасхальную корзину совершенной

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления запеченного битка с сухофруктами. Это блюдо невероятной красоты, которое превратит Пасхальную корзину в настоящее произведение искусства. Также биток обладает необычным, но очень интересным вкусом и ароматом, которые не оставят никого равнодушным.

Как приготовить запеченный биток с сухофруктами в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti_dariko. Она также показала, какие сухофрукты лучше подойдут для этого блюда.

Запеченный биток с сухофруктами: блюдо, которое сделает пасхальную корзину совершенной

Ингредиенты

  • Карбонат или корейка – 1 кг
  • Инжир – 4-5 шт
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  • Курага – 10-12 шт
  • Копченый чернослив – 10-12 шт
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Перец – ½ ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Прованские травы – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1-2 ч.л.

Способ приготовления

1.На битку делаем 5 надрезов, не дорезая мясо до конца.

Запеченный биток с сухофруктами: блюдо, которое сделает пасхальную корзину совершенной

2. Добавляем соль и натираем мясо со всех сторон, включая разрезы.

3. В средний надрез выкладываем инжир по всей длине. В оба надреза по бокам от инжира выкладываем курагу, а в оставшиеся чернослив.

Запеченный биток с сухофруктами: блюдо, которое сделает пасхальную корзину совершенной

4. Масло, измельченный чеснок, специи, соль и сок лимона совмещаем в отдельной емкости.

5. Смазываем маринадом мясо со всех сторон и плотно заворачиваем его в два слоя пергамента. Можно затянуть кулинарной нитью.

Запеченный биток с сухофруктами: блюдо, которое сделает пасхальную корзину совершенной

6. Далее заворачиваем мясо в два слоя фольги. Выпекаем при 180 градусах 1 час, затем снимаем фольгу и пергамент и выпекаем еще 15 минут.

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