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Запеченный картофель по-новому: добавьте всего один ингредиент
Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, грибами, салом или просто специями, а также подают с вкусным соусом.
Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного запеченного картофеля по-новому с сыром.
Ингредиенты:
- картофель
- твердый сыр
- соль
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Картофель помыть, просушить и порезать ломтиками на 4 части. Выложить на противень.
2. Полить картофель растительным маслом и посыпать сыром. Запекать в разогретой до максимума духовке 15 минут.
3. Готовый картофель достать и посолить.
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