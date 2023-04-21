Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, грибами, салом или просто специями, а также подают с вкусным соусом.

Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного запеченного картофеля по-новому с сыром.

Ингредиенты:

картофель

твердый сыр

соль

масло растительное

Способ приготовления:

1. Картофель помыть, просушить и порезать ломтиками на 4 части. Выложить на противень.

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2. Полить картофель растительным маслом и посыпать сыром. Запекать в разогретой до максимума духовке 15 минут.

3. Готовый картофель достать и посолить.

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