Запеченный картофель по-новому: добавьте всего один ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Запеченный картофель по-новому: добавьте всего один ингредиент

Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, грибами, салом или просто специями, а также подают с вкусным соусом.

Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного запеченного картофеля по-новому с сыром.

Рецепт запеченного картофеля с сыром

Ингредиенты:

  • картофель
  • твердый сыр
  • соль
  • масло растительное

Способ приготовления:

1. Картофель помыть, просушить и порезать ломтиками на 4 части. Выложить на противень.

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Запеченный картофель в духовке

2. Полить картофель растительным маслом и посыпать сыром. Запекать в разогретой до максимума духовке 15 минут.

Запеченный картофель с сыром

3. Готовый картофель достать и посолить.

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