Картофель можно готовить по-разному: варить, жарить, тушить с овощами и мясом, а также запекать. Картофель отлично сочетается со всеми овощами, специями и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченной картошки с беконом, сыром и зеленым луком.

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Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

бекон – 80 г

сыр соленый (бринза или фета)

сметана – 1 ст. л.

лук зеленый – пучок

сыр твердый – 30-40 г

соль, перец, сухой чеснок

масло для смазки картофеля

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте и прокалывайте вилкой в нескольких местах (это нужно, чтобы выходил пар и картофель не треснул при запекании).

2. Переложите его в форму с пергаментом, смажьте растительным маслом, посыпьте солью и перцем. Поставьте в разогретую духовку 200С 50-60 минут.

3. На сковороде обжарьте бекон до золотистости.

4. Достаньте картофель из духовки, немного охладите и в каждой сверху сделайте надрезы, с помощью чайной ложки осторожно достаньте серединку, сколько это возможно.

5. Мякоть картофеля переложите в тарелку, разомните вилкой, добавьте сметану, соленый сыр, зеленый лук, обжаренный бекон, соль, перец и сухой чеснок вкусом. Перемешайте и готовой начинкой наполните картошку. Сверху посыпьте натертым сыром и отправьте в духовку на 10-15 минут до образования золотистой корочки.

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