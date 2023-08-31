Запеченный картофель с беконом под сырной корочкой: получится хрустящим и вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт картофеля

Картофель можно готовить по-разному: варить, жарить, тушить с овощами и мясом, а также запекать. Картофель отлично сочетается со всеми овощами, специями и соусами. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченной картошки с беконом, сыром и зеленым луком. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт. 
  • бекон – 80 г
  • сыр соленый (бринза или фета)
  • сметана – 1 ст. л.
  • лук зеленый – пучок 
  • сыр твердый – 30-40 г
  • соль, перец, сухой чеснок
  • масло для смазки картофеля

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте и прокалывайте вилкой в нескольких местах (это нужно, чтобы выходил пар и картофель не треснул при запекании).

Как правильно запекать картофель

2. Переложите его в форму с пергаментом, смажьте растительным маслом, посыпьте солью и перцем. Поставьте в разогретую духовку 200С 50-60 минут. 

Картофель с маслом

3. На сковороде обжарьте бекон до золотистости.

Начинка для картофеля

4. Достаньте картофель из духовки, немного охладите и в каждой сверху сделайте надрезы, с помощью чайной ложки осторожно достаньте серединку, сколько это возможно.

Приготовление картофеля с начинкой

5. Мякоть картофеля переложите в тарелку, разомните вилкой, добавьте сметану, соленый сыр, зеленый лук, обжаренный бекон, соль, перец и сухой чеснок вкусом. Перемешайте и готовой начинкой наполните картошку. Сверху посыпьте натертым сыром и отправьте в духовку на 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Готовый картофель

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