Запеченный картофель с хрустящей корочкой и вкусной начинкой: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Запеченный картофель с хрустящей корочкой и вкусной начинкой: делимся простым рецептом

Картофель – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, супов, салатов, зраз и начинки для пирогов и вареников. Еще его можно вкусно пожарить с грибами, овощами и зеленью, а также запечь.

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с твердым сыром и зеленью, которая будет очень мягкой внутри и хрустящей снаружи.

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 5-10 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • майонез
  • соль, перец
  • зелень

Способ приготовления:

1. Картофель отварите в кожуре.

Вареный картофель

2. Переложите на противень, немного разомните.

Приготовление картофеля

3. Твердый сыр натрите, добавьте специи и майонез, перемешайте.

Начинка для блюда

4. Выложите н картофель начинку и спекайте в духовке до готовности.

Картофель с начинкой

Подавайте блюдо горячим, сверху можно присыпать измельченной зеленью.

Готовый картофель с зеленью

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