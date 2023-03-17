Картофель – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, супов, салатов, зраз и начинки для пирогов и вареников. Еще его можно вкусно пожарить с грибами, овощами и зеленью, а также запечь.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с твердым сыром и зеленью, которая будет очень мягкой внутри и хрустящей снаружи.

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Ингредиенты:

картофель – 5-10 шт.

твердый сыр – 100 г

майонез

соль, перец

зелень

Способ приготовления:

1. Картофель отварите в кожуре.

2. Переложите на противень, немного разомните.

3. Твердый сыр натрите, добавьте специи и майонез, перемешайте.

4. Выложите н картофель начинку и спекайте в духовке до готовности.

Подавайте блюдо горячим, сверху можно присыпать измельченной зеленью.

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