Запеченный картофель с хрустящей корочкой и вкусной начинкой: делимся простым рецептом
Картофель – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления пюре, супов, салатов, зраз и начинки для пирогов и вареников. Еще его можно вкусно пожарить с грибами, овощами и зеленью, а также запечь.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с твердым сыром и зеленью, которая будет очень мягкой внутри и хрустящей снаружи.
Ингредиенты:
- картофель – 5-10 шт.
- твердый сыр – 100 г
- майонез
- соль, перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель отварите в кожуре.
2. Переложите на противень, немного разомните.
3. Твердый сыр натрите, добавьте специи и майонез, перемешайте.
4. Выложите н картофель начинку и спекайте в духовке до готовности.
Подавайте блюдо горячим, сверху можно присыпать измельченной зеленью.
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