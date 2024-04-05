Запеченный картофель с пармезаном для ужина: как правильно приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченный картофель с пармезаном для ужина: как правильно приготовить вкусное блюдо

Картофель можно не только варить и жарить, но еще и запекать. Именно в таком виде он наиболее полезен. Для более насыщенного вкуса добавьте специи, чеснок. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с сыром, специями и маслом. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты: 

  • молодой картофель мелкий – 1 кг
  • пармезан – 100 г
  • оливковое масло – 3-4 ст. л.
  • специи (паприка, лук, красный перец и карри) – всего по мелочи
  • соль – щепотка

Способ приготовления: 

1. Молодой картофель хорошо помойте и варите 15-20 минут. После разрежьте пополам, добавьте специи, соль, легко перемешайте. 

Вареный картофель

2. На противень налейте оливковое масло, щедро присыпьте пармезаном и сверху выложите картофель надрезом вниз прямо на пармезан.

Картофель с сыром

3. Сверху смажьте оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), и запекайте при 200 С до золотистой хрустящей корочки.

Приготовление картофеля

Подавайте со сметаной с розмарином!

Готовое блюдо

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