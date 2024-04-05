Картофель можно не только варить и жарить, но еще и запекать. Именно в таком виде он наиболее полезен. Для более насыщенного вкуса добавьте специи, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с сыром, специями и маслом.

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Ингредиенты:

молодой картофель мелкий – 1 кг

пармезан – 100 г

оливковое масло – 3-4 ст. л.

специи (паприка, лук, красный перец и карри) – всего по мелочи

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Молодой картофель хорошо помойте и варите 15-20 минут. После разрежьте пополам, добавьте специи, соль, легко перемешайте.

2. На противень налейте оливковое масло, щедро присыпьте пармезаном и сверху выложите картофель надрезом вниз прямо на пармезан.

3. Сверху смажьте оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), и запекайте при 200 С до золотистой хрустящей корочки.

Подавайте со сметаной с розмарином!

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