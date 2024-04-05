Запеченный картофель с пармезаном для ужина: как правильно приготовить вкусное блюдо
Картофель можно не только варить и жарить, но еще и запекать. Именно в таком виде он наиболее полезен. Для более насыщенного вкуса добавьте специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с сыром, специями и маслом.
Ингредиенты:
- молодой картофель мелкий – 1 кг
- пармезан – 100 г
- оливковое масло – 3-4 ст. л.
- специи (паприка, лук, красный перец и карри) – всего по мелочи
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Молодой картофель хорошо помойте и варите 15-20 минут. После разрежьте пополам, добавьте специи, соль, легко перемешайте.
2. На противень налейте оливковое масло, щедро присыпьте пармезаном и сверху выложите картофель надрезом вниз прямо на пармезан.
3. Сверху смажьте оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), и запекайте при 200 С до золотистой хрустящей корочки.
Подавайте со сметаной с розмарином!
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