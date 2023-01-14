Запеченный картофель с салом: как интересно приготовить и подать блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Запеченный картофель с салом: как интересно приготовить и подать блюдо

Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, сыром, грибами или салом, а также подают с вкусным соусом.

Популярный украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного картофеля с салом, который предлагает интересно подать на деревянных шпажках.

Рецепт запеченного картофеля с салом и соусом

Ингредиенты:

  • картофель
  • сало
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Маринад на 1 кг картофеля:

  • соль – 2 ч. л.
  • перец черный – 0,5 ч. л.
  • паприка копченая – 1 ч. л.
  • кориандр молотый – 2 ч. л.
  • чеснок молотый – 1 ч. л.
  • масло подсолнечное – 5 ст. л.

Соус:

  • зеленый лук – 100 г
  • чеснок – 2 шт
  • йогурт – 200 г
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
Как вкусно запечь картошку

Способ приготовления:

1. Картофель порезать кружочками толщиной 1-1,5 сантиметра, сало порезать ломтиками толщиной 3-5 миллиметров.

2. Картошку смешать со всеми ингредиентами для маринада. Помариновать некоторое время.

Запеченный картофель с салом на шпажках

3. Далее нужно нанизать все кружочки одного картофеля на шпажку, чередуя с салом. Выложить на противень.

4. Запекать картофель с салом при температуре 200 градусов 30-40 минут.

Как запечь картофель с салом в духовке

5. Подготовить и смешать все ингредиенты соуса. Подавать с готовым картофелем.

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