Запеченный картофель с салом: как интересно приготовить и подать блюдо
Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, сыром, грибами или салом, а также подают с вкусным соусом.
Популярный украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного картофеля с салом, который предлагает интересно подать на деревянных шпажках.
Ингредиенты:
- картофель
- сало
Маринад на 1 кг картофеля:
- соль – 2 ч. л.
- перец черный – 0,5 ч. л.
- паприка копченая – 1 ч. л.
- кориандр молотый – 2 ч. л.
- чеснок молотый – 1 ч. л.
- масло подсолнечное – 5 ст. л.
Соус:
- зеленый лук – 100 г
- чеснок – 2 шт
- йогурт – 200 г
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Картофель порезать кружочками толщиной 1-1,5 сантиметра, сало порезать ломтиками толщиной 3-5 миллиметров.
2. Картошку смешать со всеми ингредиентами для маринада. Помариновать некоторое время.
3. Далее нужно нанизать все кружочки одного картофеля на шпажку, чередуя с салом. Выложить на противень.
4. Запекать картофель с салом при температуре 200 градусов 30-40 минут.
5. Подготовить и смешать все ингредиенты соуса. Подавать с готовым картофелем.
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