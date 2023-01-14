Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, сыром, грибами или салом, а также подают с вкусным соусом.

Популярный украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного картофеля с салом, который предлагает интересно подать на деревянных шпажках.

Ингредиенты:

картофель

сало

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Маринад на 1 кг картофеля:

соль – 2 ч. л.

перец черный – 0,5 ч. л.

паприка копченая – 1 ч. л.

кориандр молотый – 2 ч. л.

чеснок молотый – 1 ч. л.

масло подсолнечное – 5 ст. л.

Соус:

зеленый лук – 100 г

чеснок – 2 шт

йогурт – 200 г

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Картофель порезать кружочками толщиной 1-1,5 сантиметра, сало порезать ломтиками толщиной 3-5 миллиметров.

2. Картошку смешать со всеми ингредиентами для маринада. Помариновать некоторое время.

3. Далее нужно нанизать все кружочки одного картофеля на шпажку, чередуя с салом. Выложить на противень.

4. Запекать картофель с салом при температуре 200 градусов 30-40 минут.

5. Подготовить и смешать все ингредиенты соуса. Подавать с готовым картофелем.

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