Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
288
Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

Чтобы запеченный картофель не был сухим – готовьте его вместе с салом. Оно отдаст овощу достаточно жира и блюдо получится просто идеальным. А если все нужно сделать очень быстро – воспользуйтесь следующей идеей, для которой картошку чистить не нужно.

Идея приготовления запеченного картофеля с салом гармошкой опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Обязательно добавьте ароматный чесночный соус.

Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • сало – 150 г
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  • чеснок – 2 зубчика
  • специи: паприка, перец красный, перец черный, соль
  • масло (желательно, домашнее душистое) – 4 ст.л.
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

1. Картофель промыть и разрезать кольцами, но не до конца.

Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

2. Выложить в форму для запекания, застеленную фольгой.

3. Масло смешать с тертым чесноком и специями.

Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

4. Картофель хорошо смазать соусом из растительного масла.

5. Сало порезать на тонкие кусочки.

Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

6. В разрезы выложить сало и еще раз смазать растительным маслом.

7. Отправить запекаться минимум на час в разогретую до 180 градусов духовку.

Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить

8. В конце присыпать зеленью.

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