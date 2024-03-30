Чтобы запеченный картофель не был сухим – готовьте его вместе с салом. Оно отдаст овощу достаточно жира и блюдо получится просто идеальным. А если все нужно сделать очень быстро – воспользуйтесь следующей идеей, для которой картошку чистить не нужно.

Идея приготовления запеченного картофеля с салом гармошкой опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Обязательно добавьте ароматный чесночный соус.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

сало – 150 г

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чеснок – 2 зубчика

специи: паприка, перец красный, перец черный, соль

масло (желательно, домашнее душистое) – 4 ст.л.

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель промыть и разрезать кольцами, но не до конца.

2. Выложить в форму для запекания, застеленную фольгой.

3. Масло смешать с тертым чесноком и специями.

4. Картофель хорошо смазать соусом из растительного масла.

5. Сало порезать на тонкие кусочки.

6. В разрезы выложить сало и еще раз смазать растительным маслом.

7. Отправить запекаться минимум на час в разогретую до 180 градусов духовку.

8. В конце присыпать зеленью.

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