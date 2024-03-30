Запеченный картофель с салом по-новому: получится сочным и не нужно чистить
Чтобы запеченный картофель не был сухим – готовьте его вместе с салом. Оно отдаст овощу достаточно жира и блюдо получится просто идеальным. А если все нужно сделать очень быстро – воспользуйтесь следующей идеей, для которой картошку чистить не нужно.
Идея приготовления запеченного картофеля с салом гармошкой опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Обязательно добавьте ароматный чесночный соус.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- сало – 150 г
- чеснок – 2 зубчика
- специи: паприка, перец красный, перец черный, соль
- масло (желательно, домашнее душистое) – 4 ст.л.
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Картофель промыть и разрезать кольцами, но не до конца.
2. Выложить в форму для запекания, застеленную фольгой.
3. Масло смешать с тертым чесноком и специями.
4. Картофель хорошо смазать соусом из растительного масла.
5. Сало порезать на тонкие кусочки.
6. В разрезы выложить сало и еще раз смазать растительным маслом.
7. Отправить запекаться минимум на час в разогретую до 180 градусов духовку.
8. В конце присыпать зеленью.
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