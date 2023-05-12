Запеченный картофель с салом: рецепт вкусного блюда от Владимира Ярославского
Запеченный картофель – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Картофель можно готовить целиком, а можно порезать дольками. Очень вкусно будет со специями, салом, беконом.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с салом, чесноком и специями.
Ингредиенты:
- картофель
- сало или бекон
- чеснок
- растительное масло
- паприка молотая, можно подкопченная или специи для картофеля
Способ приготовления:
1. Сало отделите от кожицы и нарежьте тоненькими слайсами.
2. Картофель помойте, не чистите, нарежьте "лодочкой", в каждый разрез поместите сало, а сверху смажьте смесью из растительного масла, тертого чеснока, соли и паприки.
3. Переложите картофель в фольгу и запекайте 22 минуты в духовке при температуре 200 с конвекцией!
Можно есть с соусом или без, а также очень вкусно будет с соленым огурцами.
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