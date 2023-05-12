Запеченный картофель с салом: рецепт вкусного блюда от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Как запечь картофель с салом в духовке

Запеченный картофель – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Картофель можно готовить целиком, а можно порезать дольками. Очень вкусно будет со специями, салом, беконом. 

Что приготовить из картофеля 

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с салом, чесноком и специями. 

Рецепт запеченного картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель
  • сало или бекон
  • чеснок
  • растительное масло
  • паприка молотая, можно подкопченная или специи для картофеля

Способ приготовления:

1. Сало отделите от кожицы и нарежьте тоненькими слайсами. 

Сало для блюда

2. Картофель помойте, не чистите, нарежьте "лодочкой", в каждый разрез поместите сало, а сверху смажьте смесью из растительного масла, тертого чеснока, соли и паприки.

Картофель с салом

3. Переложите картофель в фольгу и запекайте 22 минуты в духовке при температуре 200 с конвекцией!

Сколько готовить картофель

Можно есть с соусом или без, а также очень вкусно будет с соленым огурцами. 

Готовое блюдо

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