Запеченный лимонный картофель по-гречески: рецепт от Григория Германа
Картофель – один из самых бюджетных, но при этом полезных и вкусных овощей, из которого можно приготовить абсолютно разные блюда, начиная от зраз, заканчивая запеканками, блинами, пирогами, варениками, салатами. Еще ее можно запекать с мясом, грибами и овощами, вкусно жарить и делать пюре.
Украинский телеведущий Григорий Герман поделился в Instagram рецептом запеченного картофеля с лимоном по-гречески.
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Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- куриный бульон – 150 мл
- подсолнечное масло – 150 мл
- лимонный сок – 200 мл
- гранулированный чеснок
- тимьян
- чабрец
- соль ароматная
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, порежьте пополам.
2. Смешайте: куриный бульон, масло, специи, лимонный сок, хорошо перемешайте и выложите туда картофель, оставьте мариноваться на 1 час, но лучше на ночь.
3. Выложите на противень и запекайте до готовности.
Подавайте картофель с соусами и свежими овощами по желанию!