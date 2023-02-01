Запеченный лимонный картофель по-гречески: рецепт от Григория Германа

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Рецепт картофеля

Картофель – один из самых бюджетных, но при этом полезных и вкусных овощей, из которого можно приготовить абсолютно разные блюда, начиная от зраз, заканчивая запеканками, блинами, пирогами, варениками, салатами. Еще ее можно запекать с мясом, грибами и овощами, вкусно жарить и делать пюре. 

Как правильно запекать картофель

Украинский телеведущий Григорий Герман поделился в Instagram рецептом запеченного картофеля с лимоном по-гречески.

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • куриный бульон – 150 мл
  • подсолнечное масло – 150 мл
  • лимонный сок – 200 мл
  • гранулированный чеснок
  • тимьян 
  • чабрец 
  • соль ароматная

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, порежьте пополам. 

Картофель для блюда

2. Смешайте: куриный бульон, масло, специи, лимонный сок, хорошо перемешайте и выложите туда картофель, оставьте мариноваться на 1 час, но лучше на ночь.

Как запечь золотистый и хрустящий картофель в духовке

3. Выложите на противень и запекайте до готовности.

Подавайте картофель с соусами и свежими овощами по желанию!

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