Картофель – один из самых бюджетных, но при этом полезных и вкусных овощей, из которого можно приготовить абсолютно разные блюда, начиная от зраз, заканчивая запеканками, блинами, пирогами, варениками, салатами. Еще ее можно запекать с мясом, грибами и овощами, вкусно жарить и делать пюре.

Украинский телеведущий Григорий Герман поделился в Instagram рецептом запеченного картофеля с лимоном по-гречески.

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Ингредиенты:

картофель – 1 кг

куриный бульон – 150 мл

подсолнечное масло – 150 мл

лимонный сок – 200 мл

гранулированный чеснок

тимьян

чабрец

соль ароматная

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, порежьте пополам.

2. Смешайте: куриный бульон, масло, специи, лимонный сок, хорошо перемешайте и выложите туда картофель, оставьте мариноваться на 1 час, но лучше на ночь.

3. Выложите на противень и запекайте до готовности.

Подавайте картофель с соусами и свежими овощами по желанию!