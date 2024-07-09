Запеченный минтай с зажаркой и маринадом: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченный минтай с зажаркой и маринадом: рецепт полезного блюда

Рыбу летом нужно есть обязательно в запеченном или варенном виде, так вы сможете себя обезопасить от пищевого отравления. При этом, очень важно – обязательно тщательно выбирать свежую рыбу.

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Мороженая рыба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы, с маринадом из сметаны и горчицы. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 тушки минтая 
  • 1 большой лук
  • 1 большая морковь

Маринад:

  • 100 г майонеза
  • 100 г сметаны
  • 50 г горчицы французской
  • 50 г соевого соуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления: 

1. Рыбу порежьте кусками.

Рыба для блюда

2. Лук порежьте, морковь натрите и пожарьте зажарку.

Зажарка для рыбы

3. Смешайте все для маринада.

Маринад для рыбы

4. Замаринуйте рыбу на несколько часов или оставляем на ночь, затем запекаем при 200 градусах – 30 минут под пергаментом, добавляя зажарку. 

Готовая рыба

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