Рыбу летом нужно есть обязательно в запеченном или варенном виде, так вы сможете себя обезопасить от пищевого отравления. При этом, очень важно – обязательно тщательно выбирать свежую рыбу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы, с маринадом из сметаны и горчицы.

Ингредиенты:

2 тушки минтая

1 большой лук

1 большая морковь

Маринад:

100 г майонеза

100 г сметаны

50 г горчицы французской

50 г соевого соуса

3 зубчика чеснока

1 ч.л. копченой паприки

приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте кусками.

2. Лук порежьте, морковь натрите и пожарьте зажарку.

3. Смешайте все для маринада.

4. Замаринуйте рыбу на несколько часов или оставляем на ночь, затем запекаем при 200 градусах – 30 минут под пергаментом, добавляя зажарку.

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