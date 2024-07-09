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Запеченный минтай с зажаркой и маринадом: рецепт полезного блюда
Рыбу летом нужно есть обязательно в запеченном или варенном виде, так вы сможете себя обезопасить от пищевого отравления. При этом, очень важно – обязательно тщательно выбирать свежую рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы, с маринадом из сметаны и горчицы.
Ингредиенты:
- 2 тушки минтая
- 1 большой лук
- 1 большая морковь
Маринад:
- 100 г майонеза
- 100 г сметаны
- 50 г горчицы французской
- 50 г соевого соуса
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч.л. копченой паприки
- приправа к рыбе (или итальянские травы)
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте кусками.
2. Лук порежьте, морковь натрите и пожарьте зажарку.
3. Смешайте все для маринада.
4. Замаринуйте рыбу на несколько часов или оставляем на ночь, затем запекаем при 200 градусах – 30 минут под пергаментом, добавляя зажарку.
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