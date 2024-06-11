Запеченный молодой картофель: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
57
Запеченный молодой картофель: рассказываем, как правильно приготовить

Молодой картофель можно варить, подавать с маслом и специями, но лучше его запечь. Для яркого вкуса и аромата добавьте тертый чеснок, копченую паприку.

Как вкусно приготовить молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки со специями и маслом.

Как вкусно запечь картофель

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Масло
  • Паприка
  • Соль

Способ приготовления:

1. Помойте и высушите картофель.

Картофель с маслом

2. Добавьте масло и специи, перемешайте.

Как вкусно приготовить картофель

3. Выложите на противень и запекайте до готовности.

Готовый запеченный картофель

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