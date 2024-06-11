Запеченный молодой картофель: рассказываем, как правильно приготовить
Молодой картофель можно варить, подавать с маслом и специями, но лучше его запечь. Для яркого вкуса и аромата добавьте тертый чеснок, копченую паприку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки со специями и маслом.
Ингредиенты:
- Картофель
- Масло
- Паприка
- Соль
Способ приготовления:
1. Помойте и высушите картофель.
2. Добавьте масло и специи, перемешайте.
3. Выложите на противень и запекайте до готовности.
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