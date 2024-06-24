Как вкусно приготовить молодой картофель

Молодой картофель можно готовить по-разному: запекать, варить, тушить и готовить на огне. Стоит отметить, что его можно не чистить перед приготовлением, а просто хорошо помыть.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с сыром и колбасками.

Ингредиенты:

сыр

соус с луком и базиликом

картофель молодой

майонез

колбаски

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодой картофель помойте и отварите до готовности в подсоленной воде.

2. Выложить на пергамент, прижмите стаканом, смажьте соусом, майонезом и посыпьте сыром.

3. На верх выложите колбаски и отправьте в духовку, запекайте до румяности сыра и колбасок.

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