Запеченный молодой картофель с сосисками: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченный молодой картофель с сосисками: делимся рецептом сытного блюда

Молодой картофель можно готовить по-разному: запекать, варить, тушить и готовить на огне. Стоит отметить, что его можно не чистить перед приготовлением, а просто хорошо помыть.

Как вкусно приготовить молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с сыром и колбасками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • сыр
  • соус с луком и базиликом
  • картофель молодой
  • майонез
  • колбаски
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодой картофель помойте и отварите до готовности в подсоленной воде.

Вареный молодой картофель

2. Выложить на пергамент, прижмите стаканом, смажьте соусом, майонезом и посыпьте сыром.

Начинка для блюда

3. На верх выложите колбаски и отправьте в духовку, запекайте до румяности сыра и колбасок.

Готовый картофель

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