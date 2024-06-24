Как вкусно приготовить молодой картофель

Запеченный молодой картофель с сосисками: делимся рецептом сытного блюда
Молодой картофель можно готовить по-разному: запекать, варить, тушить и готовить на огне. Стоит отметить, что его можно не чистить перед приготовлением, а просто хорошо помыть.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с сыром и колбасками.
Ингредиенты:
- сыр
- соус с луком и базиликом
- картофель молодой
- майонез
- колбаски
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Молодой картофель помойте и отварите до готовности в подсоленной воде.
2. Выложить на пергамент, прижмите стаканом, смажьте соусом, майонезом и посыпьте сыром.
3. На верх выложите колбаски и отправьте в духовку, запекайте до румяности сыра и колбасок.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: