Запеченный молодой картофель с сыром: вы больше не будете искать других рецептов
Запеченный молодой картофель с сыром – это прекрасное летнее блюдо, которое может подаваться как индивидуально, так и в качестве вкусного гарнира. Отведав ее вы больше никогда не будете искать других рецептов приготовления молодого картофеля.
Именно так утверждает фудблогер с ником zhuravlina cooking. В Instagram она показала, как правильно готовить такой картофель и какой сыр лучше использовать.
Ингредиенты
- Молодой картофель – 1,5 кг
- Моцарелла – 180 гр
- Масло
- Сливочное масло – 40-50 гр
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Соль по вкусу
Ингредиенты для соуса
- Сметана – 200 гр
- Укроп – пучок
- Соль
- Перец
- Огурец маринованный – 1 шт
- Чеснок – 2-3 зуб
Способ приготовления
1. Молодой картофель чистим и отвариваем практически до готовности, примерно 20 минут.
2. Форму или противень выстлан пергаментом смазать маслом.
3. Сыр натереть на мелкую терку и посыпать пергамент, сверху выкладываем разрезанный картофель пополам.
4. Сливочное масло растопить и добавить соль и копченую паприку. Сверху картофель смазываем.
5. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 20-25 минут.
6. Готовим соус. К сметане добавляем натертый на мелкую терку огурец, мелко нарезанный укроп, чеснок и добавляем соль и перец по вкусу. Все перемешиваем.
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