Запеченный молодой картофель с сыром – это прекрасное летнее блюдо, которое может подаваться как индивидуально, так и в качестве вкусного гарнира. Отведав ее вы больше никогда не будете искать других рецептов приготовления молодого картофеля.

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Именно так утверждает фудблогер с ником zhuravlina cooking. В Instagram она показала, как правильно готовить такой картофель и какой сыр лучше использовать.

Ингредиенты

Молодой картофель – 1,5 кг

Моцарелла – 180 гр

Масло

Сливочное масло – 40-50 гр

Копченая паприка – 1 ч.л.

Соль по вкусу

Ингредиенты для соуса

Сметана – 200 гр

Укроп – пучок

Соль

Перец

Огурец маринованный – 1 шт

Чеснок – 2-3 зуб

Способ приготовления

1. Молодой картофель чистим и отвариваем практически до готовности, примерно 20 минут.

2. Форму или противень выстлан пергаментом смазать маслом.

3. Сыр натереть на мелкую терку и посыпать пергамент, сверху выкладываем разрезанный картофель пополам.

4. Сливочное масло растопить и добавить соль и копченую паприку. Сверху картофель смазываем.

5. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 20-25 минут.

6. Готовим соус. К сметане добавляем натертый на мелкую терку огурец, мелко нарезанный укроп, чеснок и добавляем соль и перец по вкусу. Все перемешиваем.

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