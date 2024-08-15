Из сладкого перца можно готовить не только аджику и салат, но еще и вкусные закуски из запеченного овоща. Для начинки можно использовать сыр, овощи, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца, с сыром и орехами.

Ингредиенты:

Красный сладкий перец – 3 шт.

Крем-сыр Philadelphia – 1 шт.

Миндаль – 50 г

Чеснок – 1 зуб.

Зелень

Способ приготовления:

1. Перцы моем, разрежьте пополам и удалите серединку. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов до мягкости, примерно 40 минут.

2. Горячие перцы переложите в миску и накройте крышкой или пленкой. Через минут 15-20 очистите от кожуры.

3. Для начинки: крем-сыр смешайте с орешками и чесноком.

4. На каждую половинку перца выложите начинку и заворните рулетиком. Разрежьте на порционные куски и украсьте зеленью.

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