Запеченный сладкий перец с сыром: рецепт бюджетной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт закуски

Из сладкого перца можно готовить не только аджику и салат, но еще и вкусные закуски из запеченного овоща. Для начинки можно использовать сыр, овощи, зелень. 

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Как вкусно приготовить перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца, с сыром и орехами. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Красный сладкий перец – 3 шт.
  • Крем-сыр Philadelphia – 1 шт.
  • Миндаль – 50 г
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Перцы моем, разрежьте пополам и удалите серединку. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов до мягкости, примерно 40 минут.

Перец для блюда

2. Горячие перцы переложите в миску и накройте крышкой или пленкой. Через минут 15-20 очистите от кожуры.

Запеченный перец

3. Для начинки: крем-сыр смешайте с орешками и чесноком.

Начинка для блюда

4. На каждую половинку перца выложите начинку и заворните рулетиком. Разрежьте на порционные куски и украсьте зеленью.

Готовый перец

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