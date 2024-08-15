Запеченный сладкий перец с сыром: рецепт бюджетной и вкусной закуски
Из сладкого перца можно готовить не только аджику и салат, но еще и вкусные закуски из запеченного овоща. Для начинки можно использовать сыр, овощи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца, с сыром и орехами.
Ингредиенты:
- Красный сладкий перец – 3 шт.
- Крем-сыр Philadelphia – 1 шт.
- Миндаль – 50 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Зелень
Способ приготовления:
1. Перцы моем, разрежьте пополам и удалите серединку. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов до мягкости, примерно 40 минут.
2. Горячие перцы переложите в миску и накройте крышкой или пленкой. Через минут 15-20 очистите от кожуры.
3. Для начинки: крем-сыр смешайте с орешками и чесноком.
4. На каждую половинку перца выложите начинку и заворните рулетиком. Разрежьте на порционные куски и украсьте зеленью.
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