Винегрет – это салат, знакомый нам уже не один десяток лет. Его любили готовить и есть еще наши бабушки и прабабушки. Но последние годы этот салат понемногу уходит в прошлое, и на это есть веская причина.

Дело в том, что сейчас мы очень ценим время и не желаем тратить его на долгие приготовления пищи. А для того, чтобы приготовить винегрет по классическому рецепту, уходит несколько часов. Однако благодаря рецепту запеченного винегрета, который в Instagram опубликовал фудблогер Алексей Ключков, процесс приготовления винегрета больше не требует таких больших временных затрат.

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Ингредиенты

Картофель – 300-400 гр

Свекла 500-600 гр

Морковь – 300-400 гр

Огурцы соленые – 3-4 шт.

Консервированный горошек – 1 б

Способ приготовления

1. Чистим свеклу, а морковь и картофель просто моем.

2. Нарезаем все овощи на равные куски примерно 1х1 см.

3. Выкладываем овощи на противень с пергаментом, смазываем маслом и хорошо перемешиваем.

4. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

5. Вынимаем овощи и даем полностью остыть.

6. Добавляем консервированный горошек и соленые огурцы.

7. Заправляем растительным маслом и солим по вкусу.

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