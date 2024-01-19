Как приготовить винегрет, не отваривая овощи: обычное блюдо по-новому
Винегрет – это салат, знакомый нам уже не один десяток лет. Его любили готовить и есть еще наши бабушки и прабабушки. Но последние годы этот салат понемногу уходит в прошлое, и на это есть веская причина.
Дело в том, что сейчас мы очень ценим время и не желаем тратить его на долгие приготовления пищи. А для того, чтобы приготовить винегрет по классическому рецепту, уходит несколько часов. Однако благодаря рецепту запеченного винегрета, который в Instagram опубликовал фудблогер Алексей Ключков, процесс приготовления винегрета больше не требует таких больших временных затрат.
Ингредиенты
- Картофель – 300-400 гр
- Свекла 500-600 гр
- Морковь – 300-400 гр
- Огурцы соленые – 3-4 шт.
- Консервированный горошек – 1 б
Способ приготовления
1. Чистим свеклу, а морковь и картофель просто моем.
2. Нарезаем все овощи на равные куски примерно 1х1 см.
3. Выкладываем овощи на противень с пергаментом, смазываем маслом и хорошо перемешиваем.
4. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
5. Вынимаем овощи и даем полностью остыть.
6. Добавляем консервированный горошек и соленые огурцы.
7. Заправляем растительным маслом и солим по вкусу.
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